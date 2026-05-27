Bancolombia permite solicitar la exención del 4x1000 por teléfono o en sucursal física, con cambios que se aplican en hasta 3 días hábiles según el canal elegido.

El impuesto del 4x1000 es un tributo que se aplica en Colombia a los movimientos de dinero en el sistema financiero: cuatro pesos por cada mil pesos retirados, transferidos o usados en ciertos servicios bancarios. Aunque el monto parece mínimo, su impacto se siente especialmente en quienes realizan transferencias frecuentes entre cuentas.

Para reducir ese costo, existe la opción de solicitar una cuenta exenta, que permite evitar el cobro dentro de un límite mensual de movimientos.

¿Cómo solicitar la exención del 4x1000 en Bancolombia?

Según informó Bancolombia a través de su sitio web oficial, el trámite puede hacerse de dos maneras:

Contactando la Sucursal Telefónica , en cuyo caso la novedad queda aplicada desde el mismo día de la solicitud, o

Acercándose a una sucursal física con el documento de identidad original para completar el formato de exención. En este último caso, los cambios se implementan en un plazo de 2 a 3 días hábiles.

Bancolombia permite solicitar la exención del 4x1000 por teléfono o en sucursal física, con cambios que se aplican en hasta 3 días hábiles según el canal elegido. (Foto: Montaje EC).

La entidad aclaró además que solo es posible tener una cuenta de ahorros exenta del impuesto. Si el titular ya tiene otra cuenta libre de este cobro en cualquier banco, cooperativa o compañía de financiamiento, no podrá acceder a una adicional. La excepción aplica para los pensionados, quienes tienen derecho a dos cuentas exentas: una tradicional y otra destinada a recibir la mesada pensional.

¿Qué cambió en el 4x1000 desde diciembre de 2024?

El 13 de diciembre de 2024 entró en vigencia una modificación importante derivada del artículo 65 de la Ley 2277 de 2022. El cambio transforma la lógica del impuesto: ya no es necesario marcar una sola cuenta como exenta. Ahora, todas las cuentas de una misma persona pueden quedar exentas, siempre que la suma total de los movimientos mensuales en todas ellas no supere el tope de 350 UVT.

Si el total de movimientos en todas las cuentas del titular supera ese límite, el impuesto se aplica únicamente sobre el exceso. De lo contrario, no se cobra en ninguna de las cuentas, sin importar en cuántas entidades estén abiertas.

Por qué muchos usuarios aún no han visto reflejado el cambio

A pesar de que la norma ya está vigente, en la práctica muchos usuarios no han notado la modificación. Según Henry González, periodista experto en finanzas de Noticias Caracol, la razón es principalmente operativa: el nuevo sistema exige que todos los bancos, cooperativas y entidades financieras compartan información en tiempo real para sumar los movimientos de cada titular en todas sus cuentas.

Ese sistema de intercambio de datos aún no está completamente listo. Varias entidades no han logrado hacer los ajustes técnicos necesarios, y la coordinación entre bancos, cooperativas, fondos y billeteras digitales ha generado retrasos, ya que no todos operan con las mismas plataformas ni tienen acuerdos previos para compartir información de manera integrada.