Guardar dinero en efectivo para el día a día sigue siendo una práctica común en México por su practicidad. Sin embargo, en el plano fiscal, este hábito puede tener efectos que no siempre se consideran, especialmente cuando se busca aprovechar deducciones o mantener una contabilidad ordenada frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El uso de efectivo está permitido y forma parte de la vida cotidiana. No hay ninguna prohibición para pagar con billetes o monedas. Sin embargo, cuando se trata de deducciones fiscales, la situación cambia. El organismo público prioriza que los gastos sean verificables. Esto significa que, para que un gasto pueda ser considerado dentro de la declaración, debe existir una forma clara de comprobar que efectivamente se realizó y quién lo pagó. En este punto, los medios electrónicos —como transferencias, tarjetas o cheques— tienen ventaja, ya que generan un registro automático. En cambio, el efectivo no deja el mismo nivel de evidencia. Por eso, en ciertos casos, aunque el gasto sea real, puede no ser posible utilizarlo para reducir la carga impositiva. Más que un problema, se trata de una limitación práctica dentro del sistema fiscal actual. Un error bastante frecuente es pensar que con pedir factura alcanza para deducir un gasto. En realidad, la normativa establece que deben cumplirse varios requisitos al mismo tiempo. Por un lado, es necesario contar con el comprobante fiscal válido. Pero, además, el pago debe haberse realizado mediante un medio autorizado, especialmente cuando se superan ciertos montos establecidos por la ley. En esos casos, el efectivo queda fuera como opción para deducir. Esto aplica a gastos comunes como honorarios médicos, colegiaturas, alquileres o servicios profesionales. Incluso si el proveedor emite correctamente la factura, si el pago se hizo en efectivo, es posible que ese gasto no sea aceptado como deducible por falta de registro. Por eso, el método de pago no es un detalle menor: forma parte de los requisitos que determinan si un gasto puede o no impactar positivamente en la declaración anual. Más allá de las deducciones, el uso predominante de efectivo puede generar diferencias entre los ingresos declarados y los gastos que se pueden comprobar. Esto no implica automáticamente un problema, pero en algunos casos puede llamar la atención de la autoridad fiscal si no hay coherencia en los registros. Para evitar inconvenientes, los especialistas suelen recomendar algunas buenas prácticas simples. Por ejemplo, utilizar medios electrónicos en gastos importantes o que se quieran deducir, mantener un registro ordenado de ingresos y egresos, y asegurarse de que cada operación tenga respaldo documental. También puede ser útil combinar ambos métodos: efectivo para gastos menores o cotidianos, y pagos electrónicos para operaciones más relevantes. De esta manera, se conserva la practicidad sin perder oportunidades fiscales.