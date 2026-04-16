El gobierno municipal de Tecate, Baja California, anunció una nueva medida que podría implicar un pago obligatorio para ciertos dueños de perros, dependiendo de la raza que tengan en el hogar. Aunque para la mayoría de las mascotas el registro será gratuito, quienes tengan ejemplares considerados “potencialmente peligrosos” deberán tramitar una licencia especial con un costo de 117.31 pesos. El programa presentado por las autoridades de Tecate contempla dos modalidades. Por un lado, un registro general gratuito y voluntario disponible para cualquier mascota, con el objetivo de construir un padrón municipal de animales domésticos. Por otro lado, una licencia especial de carácter obligatorio dirigida exclusivamente a los dueños de perros catalogados como de manejo especial o potencialmente agresivos. Esta licencia tiene un costo equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, 117.31 pesos. El trámite debe realizarse ante las autoridades municipales correspondientes y forma parte de un esfuerzo más amplio por ordenar la convivencia entre mascotas y ciudadanos en espacios públicos y privados. Las autoridades municipales señalaron que el programa busca no solo identificar a los animales, sino también dar seguimiento a su historial de vacunación y esterilización, facilitar la localización de mascotas extraviadas y generar datos concretos para el diseño de políticas públicas en materia de bienestar animal. En paralelo, se busca prevenir incidentes de agresión que en los últimos años aumentaron en distintas ciudades del país. La distinción entre perros que pagan y perros que no pagan no es arbitraria, por lo menos desde la perspectiva oficial. Las autoridades argumentan que ciertas razas presentan características físicas y conductuales que, en contextos de mal manejo o falta de socialización, pueden representar un mayor riesgo para otras personas y animales. El cobro de la licencia especial responde, según el municipio, a la necesidad de garantizar que los dueños de estas razas asuman una responsabilidad adicional: que sus mascotas estén correctamente identificadas, vacunadas y bajo control. La idea es que quien tiene una mascota de mayor riesgo potencial también tenga un mayor nivel de compromiso formal con las autoridades. Sin embargo, la medida no estuvo exenta de críticas. Organizaciones de protección animal y grupos de dueños en redes sociales cuestionaron la falta de criterios claros para definir qué razas entran en la categoría de “peligrosas”, y advirtieron que este tipo de clasificaciones pueden fomentar el abandono o el rechazo hacia perros que, bien socializados y cuidados, no representan ningún peligro. Aunque el municipio no publicó un listado definitivo y cerrado, las razas que históricamente fueron clasificadas como de manejo especial y que podrían quedar sujetas para el cobro de la licencia incluyen a los Pit Bull Terrier, Rottweiler, Doberman, Pastor Alemán, Bull Terrier, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Akita Inu, Mastín Napolitano y Tosa Inu, entre otras. Si tienes uno de estos perros en casa, lo recomendable es acercarte a las autoridades municipales de tu localidad para consultar si la medida aplica en tu zona, ya que por ahora el programa está activo en Tecate, Baja California, pero podría extenderse a otros municipios del país en los próximos meses.