A 38 días del inicio del Mundial de Futbol de 2026, cuyo primer partido se realizará en el Estadio Banorte el 11 de junio, la fiebre mundialista no se ha contagiado en la confianza de las empresas que estarían entre las más beneficiadas, pues los restaurantes y los hoteles muestran una caída en la confianza. De acuerdo con el Inegi, la confianza de las empresas de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas tuvo una caída de 1.4 puntos anuales durante abril, al pasar de 50.9 a 49.5 enteros en el cuarto mes de este año. El dato cobra aún mayor relevancia, pues el subindicador de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial se ubicó por debajo de 50 puntos, que separa el crecimiento de la confianza de la contracción de la misma. La caída en la confianza es reforzada por el dato del Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año, que mostró una contracción de 1.1% trimestral en el indicador general y de 0.6% en el sector de servicios. La caída de en el PIB de los primeros tres meses de este año ya provocó ajustes en las expectativas del sector privado. Además, se espera que el impacto del Mundial represente apenas 0.15% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con estimaciones de Banco Base. La industria restaurantera espera que la demanda durante el Mundial de Futbol aumente 30% este año, pero enfrentan retos como el encarecimiento de la materia prima para preparar los alimentos. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) advirtió desde inicios de este año que enfrentan la presión de no aumentar los precios de las cartas por encima de 10% este año, pese a que los costos de los insumos se han elevado por encima de 30% anual. Productos como el jitomate, el chile serrano, la carne de res y de pollo han tenido incrementos sensibles para el consumidor. Además, en general, las empresas del sector servicios mantienen una tendencia negativa sobre el momento adecuado para invertir. La encuesta del Inegi señala que el indicador se ubica en 33 puntos y acumula dos años y tres meses por debajo del umbral de crecimiento, de 50 puntos.