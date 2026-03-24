Desde el año pasado, México comenzó a implementar una de las actualizaciones más importantes a su sistema de identificación en décadas. La CURP biométrica llegó para reemplazar paulatinamente el código alfanumérico de toda la vida, vinculándolo ahora con datos físicos únicos de cada persona: huellas dactilares, reconocimiento de iris y rasgos faciales. En ese contexto, empezó a generarse cierta preocupación sobre un posible impacto en las cuentas bancarias. A continuación, te contamos los detalles. La Asociación de Bancos de México explicó que los bancos ya utilizan datos biométricos desde hace años, independientemente de cualquier cambio en la CURP. Este tipo de tecnología se emplea para reforzar la seguridad, especialmente en operaciones sensibles o de mayor monto, como parte de las normas para prevenir fraudes y lavado de dinero. Por eso, aunque en algunos casos se soliciten validaciones adicionales —como huella dactilar o reconocimiento facial—, esto no depende de una “CURP biométrica” ni implica que sea necesario contar con una para operar una cuenta bancaria. Tampoco existe una cifra única y general (como un monto fijo específico) que active automáticamente estos controles, ya que cada institución financiera aplica sus propios criterios dentro del marco regulatorio. La CURP biométrica en México ya está en marcha, pero no será obligatoria de un día para otro: su implementación es gradual. Aunque el decreto entró en vigor el 17 de julio de 2025, su adopción masiva comenzó en 2026 y el objetivo oficial es que, para mediados de ese año, la mayoría de la población ya cuente con este nuevo documento. La reforma impulsada por Claudia Sheinbaum establece que la CURP con datos biométricos funcionará como identificación oficial universal en todo el país. Esto significa que, con el tiempo, será exigida para prácticamente cualquier trámite: desde servicios de salud y educación hasta operaciones bancarias o programas sociales. Ahora bien, ¿qué pasa si no la tienes? Por el momento, no contar con la CURP biométrica no te bloquea automáticamente el acceso a servicios ni a tus cuentas bancarias. Sin embargo, esto irá cambiando de forma progresiva. A medida que instituciones públicas y privadas integren este sistema, será cada vez más común que te la pidan para validar tu identidad. El trámite es gratuito y presencial, y se realiza en los módulos de la RENAPO o del Registro Civil. Estos son los pasos: Antes de acudir, necesitarás descargar tu CURP certificada (la versión con sello de validez de RENAPO). Puedes hacerlo de forma gratuita en www.gob.mx/curp, buscando tu clave o ingresando tus datos personales, y descargando el documento en PDF. Además, es indispensable llevar identificación oficial vigente y acta de nacimiento en original. El proceso completo es rápido: toma solo unos minutos en línea y se finaliza con una única visita presencial.