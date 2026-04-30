La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó a Trafalgar para operar como casa de bolsa en México a solo seis meses de haber recibido el visto bueno para operar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo), al tiempo que evalúa su salida a bolsa en México y EE.UU.. De acuerdo con un comunicado, con este proceso avanza en su estrategia de posicionarse como un actor relevante en distintos frentes del sector, tras haber incursionado previamente en el ecosistema fintech. Con este anuncio, Trafalgar se une a la lista de 35, -ahora 36-, instituciones bursátiles autorizadas por los reguladores mexicanos entre los que se encuentra Vifaru, GBM y Actinver, mismos que pertenecen a la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB). El Cronista solicitó una postura a la AMIB sobre el nuevo jugador; sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta. La entrada de Trafalgar al negocio bursátil ocurre en un momento sensible para el sector, tras los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) contra dos instituciones financieras y una casa de bolsa, casos que derivaron en el cese de operaciones y la revocación de licencias. El 30 de octubre de 2025, la CNBV dio luz verde a Trafalgar para iniciar operaciones como Sofipo, misma que tiene como objetivo brindar acceso al crédito y los servicios financieros para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país. La firma, encabezada por Porfirio Sánchez Talavera, obtuvo el aval tras acreditar el capital mínimo requerido y una estructura corporativa alineada con los estándares regulatorios. Hasta ahora, Trafalgar opera con capitalización propia; sin embargo, explicó que ha manifestado su intención de iniciar una ronda de capital institucional y de una posible salida a bolsa con doble listado en México y EE.UU. No obstante, no es el único plan de la Sofipo. De acuerdo con el comunicado, la firma también ha trasado una hoja de ruta que contempla participar en el sector asegurador, en donde identifica oportunidades relevantes en el segmento Insurtech. “El gran diferenciador del grupo es el compromiso de entregar al cliente servicios financieros de manera integral, oportuna y con el costo adecuado", se lee en el documento. Bajo su modelo denominado “Turbo Fintech”, Trafalgar combina una licencia de Sofipo con capacidades operativas similares a las de un banco, con un enfoque multiproducto dirigido a atender de manera integral a las pymes.