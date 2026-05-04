La Ley Federal del Trabajo (LFT) de México establece cada año cuáles son los feriados considerados no laborables. Estos se traducen en días de descanso obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y en la memoria colectiva de la sociedad, como el El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo en México, un día que rinde homenaje a la labor de los trabajadores y su papel fundamental en la sociedad. Esta festividad busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y las contribuciones de los trabajadores al desarrollo del país, así como promover un ambiente laboral justo y equitativo. La historia del Día del Trabajo se origina en las luchas obreras que abogaron por mejores condiciones laborales, siendo la jornada laboral de ocho horas uno de los principales logros. Desde principios del siglo XX, los trabajadores han estado organizándose para exigir derechos laborales y este día se convirtió en un símbolo de esa lucha colectiva por justicia social y dignidad laboral. Las manifestaciones y actividades que se llevan a cabo en esta fecha no solo destacan los logros alcanzados, sino que también enfatizan los desafíos actuales que enfrentan los trabajadores. Este día se convierte en un llamado a la acción y a la solidaridad, reafirmando el compromiso de construir un futuro laboral más justo y seguro para todos. En el Día del trabajador, participa en marchas pacíficas, actos culturales o acciones de voluntariado que celebren sus logros y demandas. Apoya a trabajadores y sindicatos consumiendo de forma responsable, firmando peticiones y donando a fondos solidarios. Reflexiona y aprende: conversa sobre derechos laborales, lee su historia y promueve condiciones justas en tu entorno. Para finalizar, es necesario tener presente que los festivos no solo son días para descansar, sino que también tienen una importante función social y cultural que nos permiten reflexionar sobre nuestra historia, fortalecer las costumbres y construir una identidad colectiva.