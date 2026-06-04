Inbursa y Aeroméxico presentaron un portafolio de tarjetas nuevas para ofrecer una combinación de servicios financieros y experiencias de viaje para los usuarios de ambas empresas.

En un comunicado, señalaron que la alianza entre las compañías aprovecha la solidez financiera, tecnología y experiencia bancaria de Inbursa con el alcance, conectividad y programa de lealtad de Aeroméxico, la aerolínea bandera del país, así como con la red global de Mastercard.

El primer producto es la tarjeta Ascend, que fue pensada para clientes que comienzan a viajar con mayor frecuencia.

La segunda tarjeta es Elevate, que resulta ideal para viajeros frecuentes que buscan maximizar sus beneficios y recompensas, mientras que la Horizon se dirige a clientes que buscan experiencias superiores y exclusivas.

Estos productos permiten acumular Puntos Aeroméxico Rewards tanto en compras cotidianas como al volar con Aeroméxico, además de ofrecer bonos de bienvenida y recompensas por gasto continuo.

Entre los principales beneficios destacan el equipaje incluido en todos los productos, acceso a los Salones Premier de Aeroméxico, prioridad de documentación y abordaje, así como oportunidades de obtener ascensos de cabina, boletos 2x1 y descuentos en la redención de puntos.

Adicionalmente, los clientes podrán acceder a otros beneficios de Aeroméxico, incluyendo descuentos en los programas Aeroméxico Vacations y Plan Multiplica, ampliando así las posibilidades de acumulación y uso de sus puntos.

“Esta alianza representa una evolución en nuestra estrategia de construir un ecosistema centrado en el cliente. No se trata solo de volar, sino de integrar la experiencia de viaje en la vida cotidiana de nuestros pasajeros, generando valor constante a través de cada interacción con la marca”, señaló Andrés Conesa, Director General de Aeroméxico.

“Para Inbursa esta alianza es la oportunidad de acercar a los clientes, en cada compra a sus aspiraciones de viajes. Porque viajar no es únicamente trasladarse, es unir familias, abrir oportunidades, fortalecer amistades y cumplir sueños”, comentó Marco Antonio Slim Domit, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inbursa.

Las tarjetas ya se encuentran disponibles, y el proceso para su adquisición puede realizarse de forma totalmente digital a través de la aplicación móvil o sitio web de Aeroméxico, así como en la aplicación móvil, página web, sucursales y fuerza de ventas de Inbursa.

Los beneficios y requisitos por tarjeta pueden consultarse en: inbursa.com y aeromexico.com