La cuenta regresiva para la conclusión de los depósitos de una de las asistencias sociales más solicitadas de México dio inicio el pasado lunes 13 de abril, cuando el Banco del Bienestar llevó a cabo una de sus últimas transferencias del bimestre. La entidad bancaria mantiene aún fijado el calendario de pagos para los beneficiarios que hasta el momento no han cobrado su dinero. En este contexto, quienes quieran saber qué requisitos deben cumplir para recibir su transferencia en las próximas jornadas y qué condiciones se deben reunir para ser beneficiario, deben tomar nota de los siguientes detalles. En función del calendario de pagos que difundió el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación, el Banco del Bienestar entregará los últimos depósitos del bimestre de la Beca Rita Cetina. Se trata de uno de los Programas del Bienestar más populares del territorio, ya que permite al sector juvenil acceder a un monto extra de dinero para afrontar sus distintos gastos y, así, evitar la deserción escolar por problemas financieros. Para ello, el Gobierno de México deposita ciertos montos de dinero que varían en función del nivel educativo en el que se encuentran los estudiantes. Los alumnos de secundaria reciben un pago de 1,900 pesos bimestrales, con incrementos por más integrantes. En el caso de los alumnos de primaria, el apoyo es anual y asciende a un pago único de 2,500 pesos por cada uno de ellos, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. El Banco del Bienestar se encuentra llevando a cabo los últimos depósitos de la Beca Rita Cetina para quienes aún no hayan cobrado su dinero. Cabe destacar que se trata de las últimas transferencias del bimestre. Los próximos pagos se realizarán a partir de junio. Al igual que otros apoyos financieros, la Beca Rita Cetina se dispersa por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de letra inicial de su primer apellido. Por esta razón, desde el martes 14 al jueves 16 de abril, se acreditará el dinero correspondiente a los beneficiarios cuyos apellidos inicien con las siguientes letras: