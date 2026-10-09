Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), operadora de aeropuertos de Fernando Chico Pardo, salió al mercado internacional donde emitió u$s1,800 millones a través de su subsidiaria Aeropuerto de Cancún, con tasas de interés de 6.711% y 7.491% para bonos con vencimientos en 2031 y 2036, respectivamente. La operación busca refinanciar créditos puente contratados para financiar adquisiciones en EE.UU. y Brasil.

De acuerdo con un comunicado, la operadora de aeropuertos dio a conocer que colocó u$s900 millones en bonos senior con una tasa de interés anual de 6.711% y vencimiento el 8 de octubre de 2031, además de otros u$s900 millones con una tasa de 7.491% y vencimiento en 2036.

Se espera que la colocación, que recibió la calificación “BBB” por parte de Fitch y S&P Global Ratings, coticen en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST).

A finales de septiembre, El Cronista dio a conocer que ASUR evaluaba emitir deuda en dólares con el objetivo de refinanciar el crédito puente CPC contratado por Aeropuerto de Cancún y ASUR el 14 de agosto de 2026.

La línea tenía compromisos originales por u$s1,299 millones y, al cierre de la adquisición de CPC, Aeropuerto de Cancún había dispuesto u$s1,230 millones para financiar el precio de compra y los costos relacionados.

ASUR refinanciará deuda por adquisiciones en Estados Unidos y Brasil

ASUR destinará principalmente los recursos netos de la emisión a pagar, prepagar o refinanciar en su totalidad dos créditos puente vinculados con su estrategia de expansión internacional.

El primero corresponde a una línea de crédito puente senior no garantizada por MXN$6,390 millones, contratada el 5 de diciembre de 2025 por Aeropuerto de Cancún y ASUR US Commercial Airports, LLC, con ASUR como garante. El financiamiento estuvo relacionado con la adquisición de ASUR US Commercial Airports.

El segundo es un crédito puente por u$s1,299 millones, contratado el 14 de agosto de 2026 por Aeropuerto de Cancún, también con ASUR como garante, para financiar la adquisición de Companhia de Participações em Concessões (CPC Aeroportos).

La compañía señaló que los recursos restantes podrán utilizarse para pagar, prepagar o refinanciar otros pasivos financieros, así como para fines corporativos generales.

La operación permitirá sustituir financiamientos puente por bonos con vencimientos definidos en 2031 y 2036. Sin embargo, la emisión no elimina el endeudamiento asociado con las adquisiciones, sino que modifica su estructura y calendario de vencimientos.

La expansión internacional de ASUR

La colocación ocurre después de que Aeropuerto de Cancún completara, el 1 de septiembre de 2026, la adquisición de 100% de CPC Aeroportos a Motiva Infraestrutura de Mobilidade, por aproximadamente 5,100 millones de reales, equivalentes a unos US$992.2 millones después de ajustes al cierre.

CPC opera y administra, mediante sus participaciones en concesionarias, 20 aeropuertos en América Latina, 17 en Brasil y uno en Ecuador, Costa Rica y Curazao. Sus terminales atendieron aproximadamente 48 millones de pasajeros durante 2025.