En conferencia con analistas, el director general de la controladora de aeropuertos mencionó que esperan que en noviembre debute el nuevo vehículo de GAP.

En esta noticia GAP ya ve efectos en fusión Viva-Volaris

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador de aeropuertos como Guadalajara, Tijuana y Puerto Vallarta, volvió a mover el calendario para el debut de Fibra GAP en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y ahora espera concretar la operación durante noviembre, de acuerdo con lo informado por su director general, Raúl Revuelta, en la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2026.

“Según el progreso actual, esperamos que la transacción se complete durante noviembre”, dijo Revuelta a los analistas.

De acuerdo con el directivo, Fibra GAP forma parte de la estrategia de capital de largo plazo de la compañía, con la que busca ampliar sus alternativas de financiamiento y mantener flexibilidad para ejecutar sus inversiones aeroportuarias.

En febrero de este año, Revueltas dio a conocer a medios de comunicación su intención de emitir un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura (Fibra E) con la finalidad de obtener recursos de las Afores para financiar su Plan Maestro de Desarrollo 2025-2029 que contempla una inversión de más de MXN$50,000 millones.

En junio de 2026, documentos entregados a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) mostraron la potencial salida de Fibra GAP donde planea recaudar MXN$10,200 millones y que tiene por objetivo adquirir participaciones equivalentes a 4.2% en los 12 aeropuertos que integran el grupo aeroportuario.

Posteriormente, la empresa pospuso la colocación y, en julio, señaló que esperaba lanzar el vehículo durante el tercer trimestre. En septiembre, la expectativa apuntaba a octubre.

En la conferencia por los resultados al tercer trimestre, Revuelta explicó que la operación continúa sujeta al proceso y las condiciones aplicables, por lo que más adelante comunicará los términos definitivos cuando corresponda.

GAP ya ve efectos en fusión Viva-Volaris

Durante la llamada, GAP también habló de la posible fusión entre las aerolíneas de bajo costo Viva Aerobus y Volaris, que crearán Grupo Más Vuelos, y sus implicaciones para el tráfico de pasajeros en los aeropuertos que opera.

Al ser cuestionado sobre si la operación podría afectar sus perspectivas para 2027, Revuelta dijo que parte del posible efecto ya está contemplado en las previsiones de la compañía. El directivo señaló que, desde el verano, GAP ha observado cambios importantes en la oferta de asientos de ambas aerolíneas, en un contexto marcado también por el encarecimiento del petróleo y el conflicto en Irán.

“Lo que estamos viendo es que parte del posible efecto en la disminución de la oferta ya está ocurriendo”, explicó Revuelta. Añadió que las previsiones de tráfico de GAP ya consideran una parte del impacto potencial de la unión.

Para 2027, GAP anticipa inicialmente un crecimiento del tráfico de pasajeros de un dígito medio, aunque reconoció que todavía no cuenta con visibilidad completa, debido a que algunas aerolíneas continúan incorporando asientos a sus calendarios de vuelos.