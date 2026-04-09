El euro cotiza a 20.37 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 9 de abril de 2026.Esta cifra evidencia que la moneda bajó un -0.42% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.38 pesos y un mínimo de 20.34 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.12%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.33%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en dos ocasiones y manteniéndose estable en una. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el valor del Euro, lo que podría estar influenciado por factores económicos externos. El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.54%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.34%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que influyen en la cotización del Euro será crucial para entender su futuro. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.