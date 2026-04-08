El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, reforzó en este 2026 su modalidad del crédito Mejoravit que permite a trabajadores recibir dinero en efectivo para mejorar su vivienda, incluyendo equipamiento básico o adecuaciones. Este financiamiento está dirigido a derechohabientes que no buscan comprar casa, sino remodelar, ampliar o incluso acondicionar su hogar actual. El monto puede alcanzar hasta 169 mil pesos, dependiendo del perfil del solicitante y su capacidad de pago. A diferencia de otros créditos, el dinero se deposita directamente en la cuenta del trabajador, lo que brinda mayor flexibilidad para decidir en qué invertirlo, siempre dentro del objetivo de mejora habitacional. Para acceder a este crédito, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por el Infonavit, principalmente relacionados con el empleo formal y el historial del trabajador dentro del sistema. Entre los puntos clave destacan: El monto final dependerá de factores como el salario, edad y capacidad de pago del solicitante, por lo que no todos recibirán la misma cantidad máxima. Una de las principales ventajas del Mejoravit es que el dinero se entrega en efectivo mediante transferencia bancaria, lo que permite usarlo de forma inmediata en mejoras del hogar.Sus condiciones incluyen: Este esquema facilita que los trabajadores no tengan que preocuparse por pagos manuales, ya que las mensualidades se descuentan directamente del salario. Aunque el crédito está enfocado en mejoras, reparaciones o ampliaciones, su modalidad en efectivo abre la posibilidad de destinarlo a equipar espacios del hogar, siempre que esté vinculado al acondicionamiento de la vivienda. Esto incluye desde instalaciones básicas, renovación de cocina o baño, hasta la compra de elementos necesarios para habitar mejor el espacio. Sin embargo, el objetivo principal sigue siendo mejorar las condiciones de la vivienda y no el consumo general.