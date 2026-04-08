Una versión comenzó a circular con fuerza en redes sociales y grupos de mensajería. Promete una supuesta oportunidad migratoria para quienes tienen familiares en Estados Unidos, generando expectativa entre miles de personas. El mensaje asegura que, a partir de este año, habría nuevas facilidades para mudarse al país bajo ciertas condiciones. La información se difunde como un anuncio inminente, lo que ha provocado dudas y consultas constantes. Sin embargo, detrás de esta promesa hay un dato clave que cambia completamente la interpretación. No todo lo que circula sobre migración tiene respaldo oficial, y en este caso, el contexto es determinante. El Gobierno de Estados Unidos no ha anunciado ninguna nueva política migratoria que permita a inmigrantes ilegales con familiares en el país mudarse legalmente a partir de abril o en fechas recientes. Autoridades han advertido que este tipo de mensajes forman parte de rumores virales que se repiten periódicamente y que no tienen sustento en comunicados oficiales. Por ello, se recomienda verificar siempre la información en canales institucionales. Estas publicaciones suelen presentarse como “nuevas oportunidades”, pero carecen de respaldo legal y pueden inducir a errores o incluso a fraudes. En materia migratoria, cualquier cambio debe ser anunciado formalmente por el gobierno. Aunque no existe la supuesta vía para mudarse por tener familiares, sí hay un programa vigente impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Se trata del sistema gestionado mediante la aplicación CBP Home, que permite a inmigrantes en situación irregular registrar su salida voluntaria del país. Entre los beneficios del programa se incluyen: Durante ese periodo, los solicitantes no son considerados prioridad para arrestos migratorios, lo que les permite resolver asuntos personales antes de abandonar el territorio. En este contexto, la única alternativa confirmada por el Gobierno de Estados Unidos para inmigrantes ilegales no implica nuevas oportunidades de residencia, sino un mecanismo de salida voluntaria con apoyo económico.