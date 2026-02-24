Miles de motociclistas en México podrían dejar atrás la carga de renovar su licencia de conducir cada cierto tiempo. Sinaloa se convirtió en la primera entidad del país en aprobar una licencia de conducir permanente para conductores de moto, tras una reforma legislativa que contó con el respaldo unánime de distintas fuerzas políticas. La medida no solo reduce trámites, sino que también representa un ahorro real de dinero para quienes dependen de la moto como medio de transporte o trabajo. La reforma fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado de Sinaloa, como parte de cambios a la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial y a la Ley de Hacienda estatal. El respaldo de Morena, PRI y PAN al mismo tiempo es una señal de que la medida tiene amplio consenso político, y los legisladores la presentaron como una forma concreta de reducir trámites y aligerar la carga económica sobre los conductores. El precio del nuevo documento equivale a 18 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que para 2026 representa un pago aproximado de 2, 100 pesos. En cuanto a los requisitos, las autoridades aún no publicaron el listado oficial completo, aunque se anticipa que incluirá identificación oficial vigente —como credencial del INE o pasaporte—, comprobante de domicilio reciente y la línea de captura correspondiente al pago del trámite. La fecha exacta de inicio y los módulos disponibles también están por confirmarse. Quienes viven en la Ciudad de México deben saber que la licencia permanente tipo A, disponible desde noviembre de 2024, solo es válida para automóviles particulares. Para circular en moto en la capital del país, es obligatorio tramitar específicamente la licencia A1 o A2, las cuales no tienen carácter permanente y exigen un proceso de certificación. La medida aprobada en Sinaloa, en cambio, podría convertirse en un precedente para que otras entidades impulsen reformas similares a nivel nacional.