El Mercado Sonora, uno de los espacios comerciales más conocidos de la Ciudad de México (CDMX), inició 2026 con un cambio estructural que ya es visible en sus pasillos. Decenas de locales han bajado sus persianas desde el 1 de enero tras la entrada en vigor de una disposición judicial que modificó de forma definitiva su actividad.

Advierten por el cierre en CDMX de los mercados de venta de animales vivos. (Foto: Archivo). Freepik

La medida afecta directamente a un sector histórico del mercado. Desde este año, quedó prohibida la venta de animales vivos en el lugar, lo que obligó al cierre de 84 sucursales dedicadas a ese giro. La decisión no es administrativa ni temporal, sino resultado de una sentencia que ya comenzó a aplicarse.

De esta manera, el Mercado Sonora se ha convertido en el primer gran caso de aplicación estricta de una prohibición que existe desde hace años en la capital de la República Mexicana, pero que rara vez se cumplía de manera efectiva.

Mercado Sonora: cierran 84 locales por prohibición de venta de animales

La venta de animales vivos en el Mercado Sonora ha quedado formalmente prohibida desde el 1 de enero de 2026 con la entrada en vigor de una sentencia judicial. A partir de esa resolución, los 84 locales que se dedicaban a esta actividad tuvieron que cerrar o cambiar de giro de manera obligatoria.

El último establecimiento fue clausurado el 30 de diciembre, de acuerdo con la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Durante los operativos finales, las autoridades retiraron animales en casos considerados graves, mientras que el resto fue entregado a sus propietarios.

Para muchos comerciantes, el cierre marca el fin de una actividad que llevaba décadas en el negocio. Por este motivo, algunos vendedores comenzaron a comercializar otro tipo de productos para permanecer en el mercado, mientras que otros reconocen que la comercialización de animales continuará fuera de este espacio.

Venta de animales vivos en mercados públicos de la Ciudad de México

A pesar de que en la Ciudad de México está prohibida la venta de animales vivos en mercados públicos, se trata de una norma que se incumple en más de 300 centros de abasto. En este contexto, las autoridades capitalinas señalaron que el Mercado Sonora representa un punto de inflexión.

Desde la Agencia de Atención Animal indicaron que, tras este cierre, las alcaldías ya no tienen margen para justificar la falta de aplicación de la ley. Los gobiernos locales son los responsables directos de la administración de los mercados y del cumplimiento de la normativa vigente.

Con la clausura de los 84 locales del Mercado Sonora, la prohibición comienza a aplicarse en uno de los espacios más emblemáticos del país. El caso podría anticipar nuevos operativos y cierres en otros mercados de la capital.