La reducción de la jornada laboral en México ya tiene fechas, reglas y un impacto directo sobre uno de los temas que más inquieta a los trabajadores: las horas extra. Aunque la reforma no elimina de manera absoluta el trabajo extraordinario, sí introduce cambios que modifican la forma en que se venía aplicando desde hace décadas.

El ajuste a la Ley Federal del Trabajo apunta a reorganizar la manera en que las empresas cubren sus jornadas. Esto implica menos margen para extender horarios y una revisión más estricta de los que se conoce popularmente como “chambas” adicionales, que en muchos casos funcionaban como un complemento clave del ingreso mensual.

Con la transición hacia la semana laboral de 40 horas, el Gobierno busca cambiar una práctica que se ha visto arraigada en el mercado laboral mexicano.

¿Qué pasará con las horas extra cuando se haga efectiva la reducción de la jornada laboral? (Foto: Archivo)

Reducción de la Jornada Laboral y horas extra: qué decidió el Gobierno

La reducción de la Jornada Laboral establece que México dejará atrás el esquema de 48 horas semanales para avanzar, de manera paulatina, hacia una jornada de 40 horas. Se espera que la medida y el proceso entren en vigencia desde el 1 de mayo de 2026, con una primera disminución concreta a partir del 1 de enero de 2027.

En este contexto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social definió nuevos lineamientos para las horas extra. Estas no desaparecen, pero su uso quedará limitado y estrictamente regulado. La intención oficial es que las empresas dejen de depender del tiempo extraordinario como una extensión normal de la jornada.

Esto representa un cambio significativo para miles de trabajadores que utilizaban las horas extra como una fuente recurrente de ingresos. Bajo el nuevo modelo, las chambas adicionales pasarán a ser excepcionales y no una práctica sistemática.

Ley Federal del Trabajo y reducción de la Jornada Laboral: qué cambia

Este cambio se da en paralelo al aumento del salario mínimo previsto para 2026. El Gobierno plantea que mejores sueldos base ayuden a compensar la menor disponibilidad de horas extra, aunque el impacto real dependerá del sector y del tipo de empleo.

Lo cierto es que las horas extra, tal como se conocían, dejarán de ocupar un lugar central en el mercado laboral mexicano.