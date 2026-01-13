Al comparar la transferencia de 2025 con la de 2024, se observa un incremento de 121% en el dinero que el gobierno tomó de los contribuyentes para rescatar a la petrolera.

El rescate a Pemex, que se genera a partir de los impuestos que pagan los mexicanos, está saliendo más caro de lo que aporta la empresa a las arcas públicas.

De acuerdo con datos de México Evalúa, entre enero y noviembre del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió a Pemex MXN $392,000 millones, la cifra más alta para un periodo similar en toda la historia.

Pero además, el apoyo financiero es mayor en 187.8% al aprobado por el Congreso de la Unión para todo el año pasado.

Al comparar la transferencia de 2025 con la de 2024, se observa un incremento de 121% en el dinero que el Gobierno Federal tomó de los impuestos que pagan los mexicanos para rescatar a la petrolera.

En suma, entre los dos años, el país ha destinado prácticamente MXN $648,000 millones, lo que representa dinero suficiente para construir dos refinerías como la de Dos Bocas, y tener MXN $48,000 millones libres.

Durante los primeros 11 meses del año pasado, Pemex generó MXN $221,000 millones, por lo que el saldo entre lo que transfirió el gobierno federal y lo que aportó la petrolera es de MXN $-170,000.

¿A qué se debe el rescate?

La producción de Pemex se mantiene a la baja desde hace más de tres sexenios y sus niveles de deuda financiera y con proveedores, dejaban ya sin espacio a la compañía para mantener sus actividades.

El botón de muestra: en diciembre de 2018, año en el que Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia, la producción de petróleo se ubicó en 1.71 millones de barriles diarios, mientras que al cierre de noviembre de este año, la producción de petróleo es igual a 1.35 millones de barriles diarios.

La contracción de la producción de petróleo, de acuerdo con los datos de Pemex, es igual a 21% en siete años.

Mientras tanto, la deuda financiera de Pemex se ubicaba en u$s 105,800 millones en el cuarto trimestre de 2018 y se redujo a u$s 100,300 millones al tercer trimestre de este año, el dato más reciente disponible.

Vienen más recursos para Pemex

En agosto del año pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció la inyección de MXN $250,000 millones a Petróleos Mexicanos, a través de un crédito del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y la iniciativa privada.

Este dinero se destinará a pagar parte de la deuda que tiene la petrolera con proveedores, así como al desarrollo de proyectos estratégicos para la compañía.

El objetivo es que a partir de esta nueva inyección de recursos, la deuda financiera de Pemex baje a u$s 77,300 millones para 2030 y que sea capaz de financiar sus gastos operativos a partir de 2027.