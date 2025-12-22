Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico que cambiará los planes de muchas familias en México: las celebraciones navideñas estarán marcadas por lluvias intensas, chubascos y temperaturas gélidas en diversas regiones del país.

Desde el lunes 22 hasta el jueves 25 de diciembre, más de la mitad del territorio nacional enfrentará temperaturas inferiores a cinco grados centígrados, mientras que varias entidades registrarán precipitaciones que van desde lluvias aisladas hasta puntuales muy fuertes.

Baja California, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Oaxaca y Chiapas enfrentarán lluvias fuertes y puntuales muy fuertes entre el 24 y 25 de diciembre. Fuente: Shutterstock.

Nochebuena y Navidad bajo la lluvia: estas son las zonas más afectadas

Para el miércoles 24 de diciembre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California y Quintana Roo. Además, chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) azotarán Sonora, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El jueves 25 de diciembre, día de Navidad, la situación continuará con chubascos y lluvias puntuales fuertes en Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Intervalos de chubascos afectarán a Sonora, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Los fenómenos meteorológicos son resultado de canales de baja presión en el noreste, oriente y sureste del país, combinados con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe. Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos también contribuirá a generar rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el noroeste de México.

Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Puebla tendrán temperaturas bajo cero y heladas severas durante la madrugada de Navidad. Fuente: Shutterstock.

Frío extremo y heladas: más de media docena de estados en alerta

Las bajas temperaturas serán otro factor determinante durante estas festividades. El SMN advierte que durante las madrugadas del 24 y 25 de diciembre, las zonas serranas de Chihuahua y Durango registrarán temperaturas de -10 a -5 °C con heladas severas.

Las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla enfrentarán temperaturas de -5 a 0 °C con heladas durante las madrugadas del miércoles y jueves. Para el jueves, Nuevo León se suma a esta lista de estados con heladas.

Además, temperaturas de 0 a 5 °C se registrarán en zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.