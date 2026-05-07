La llegada de una fuerte tormenta marcará el tiempo en España este jueves. La jornada estará dominada por lluvias intensas, cielos cubiertos y tormentas que afectarán a gran parte de las provincias del país, según la Agencia Estatal de Meteorología. La alerta ya está activa en múltiples comunidades, con especial intensidad en la Comunidad Valenciana, donde se ha decretado aviso naranja. Este escenario confirma una semana marcada por la inestabilidad y la presencia de borrascas. El episodio de fuerte tormenta no será puntual. Las precipitaciones se extenderán durante la jornada y podrían prolongarse en los días siguientes, especialmente en el norte y el este peninsular. La fuerte tormenta afectará desde primeras horas al norte peninsular, el sureste y Baleares. En estas zonas, las lluvias podrán ser localmente fuertes, con acumulaciones destacadas en poco tiempo. Según la previsión oficial, los chubascos se extenderán a casi todas las provincias del país. La nubosidad irá en aumento y terminará cubriendo gran parte del territorio, con tormentas que pueden ir acompañadas de granizos grandes como piedra. Las áreas más expuestas a la tormenta serán el tercio norte, el este y zonas del centro. Solo el suroeste quedará al margen de las precipitaciones más significativas durante esta jornada. La alerta será generalizada ante la llegada de la fuerte tormenta. La Comunidad Valenciana estará en aviso naranja por lluvias intensas, mientras que otras regiones mantendrán nivel amarillo. Entre las comunidades con alerta se encuentran Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja. La AEMET advierte que la fuerte tormenta puede traer granizo, ráfagas de viento muy fuertes y precipitaciones intensas en cortos periodos. Estas condiciones aumentan el riesgo en varias provincias del país. Aunque la fuerte tormenta dominará el jueves, la inestabilidad continuará. Las previsiones apuntan a que las lluvias intensas podrían mantenerse en varias provincias del país durante el fin de semana. La evolución dependerá de nuevas borrascas que seguirán afectando a la península. Esto implica que la alerta podría prolongarse en algunas regiones más allá del jueves. Por ahora, no se espera una mejora clara a corto plazo. La fuerte tormenta será parte de un patrón inestable que marcará los próximos días en España.