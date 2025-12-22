La Declaración Anual de Impuestos que presentarán las personas morales y físicas a partir del próximo año permitirá descontar una serie de pagos esenciales.

Se trata de una noticia que impacta de manera positiva particularmente en el sector poblacional de edad más avanzada, ya que podrán deducir una serie de gastos, como los vinculados a medicinas, al realizar este trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Checa qué se necesita para obtener este beneficio y cuáles son los tipos de gastos que no se podrán descontar de la Declaración Anual 2025.

Declaración Anual 2025: ¿cuáles son los gastos que se pueden deducir?

Al momento de presentar ante el SAT la Declaración Anual de Impuestos del ejercicio fiscal previo al año en curso, los contribuyentes cuentan con la posibilidad de acceder a deducciones personales.

El SAT permitirá deducir una serie de gastos médicos al presentar la Declaración Anual de Impuestos. (Foto: Archivo).

Se tratan de gastos que la ley permite restar de los ingresos en la declaración anual, como por ejemplo consultas médicas, colegiaturas, seguros, entre otros.

¿Qué tipos de gastos se pueden descontar?

Aquellos que se encuentren amparados bajo alguna de las siguientes categorías:

Primas por seguros de gastos médicos. Colegiaturas. Transporte escolar. Aportaciones complementarias para el retiro. Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro Créditos hipotecarios. Gastos funerarios. Donativos Gastos médicos y hospitalarios.

En lo que respecta a este último rubro, el SAT permite descontar del trámite de la Declaración Anual los siguientes gastos:

Primas de seguros de gastos médicos mayores.

Honorarios médicos, dentales, psicológicos y nutricionales como pagos a personal de enfermería; análisis y estudios clínicos; gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas hospitalarias ; y lentes ópticos graduados.

Alquiler o compra de aparatos para rehabilitación y prótesis.

¿Qué se necesita para realizar este trámite?

Es fundamental que los contribuyentes tengan en cuenta cuáles son los requisitos que deberán cumplir para que la solicitud les sea considerada como válida:

Tu RFC Método de pago utilizado: transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito o cheque nominativo. Recuerda, debe emitirla una persona con título profesional. Uso de CFDI correcto de acuerdo al gasto realizado:

D01: Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios

D02: Gastos médicos por incapacidad y discapacidad

D07: Primas por seguros de gastos médicos

¿Qué gastos no se podrán descontar de la Declaración Anual 2025?

Los gastos que no se podrán deducir serán aquellos que queden incluidos a alguno de los siguientes rubros: