La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé que este lunes se mantenga la situación de inestabilidad en la mitad norte peninsular, con precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo, mientras en la sur los cielos estarán poco nubosos o con intervalos, que pueden dejar chubascos aislados en el sureste. En la mitad norte peninsular predominarán los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo, que se esperan desde primeras horas en el Cantábrico oriental, si bien, en general de forma menos intensa y dispersa. En las horas centrales se intensificarán y generalizarán en la mitad norte, con probabilidad de alcanzar intensidades fuertes en el tercio nordeste y área cantábrica. Por el contrario, en la mitad sur peninsular se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste e intervalos nubosos en el sureste, y por la tarde con el desarrollo de nubosidad de evolución, dejando probables chubascos aislados en el sureste. Intervalos nubosos en Baleares, donde será también probable que se produzca algún chubasco y tormenta ocasional; mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados. También, han anunciado probables bancos de niebla matinales dispersos en la fachada oriental peninsular, Galicia y en montañas del norte. Las temperaturas máximas ascenderán en regiones mediterráneas, descendiendo en el centro norte peninsular, incluso notablemente en el Cantábrico oriental. Aumentos ligeros en Canarias y, en general, descensos ligeros en el resto. Asimismo, es probable que nieve por encima de los 1600/1800 metros en la Cantábrica y de los 2000 metros en el resto de montañas del norte. Las mínimas en descenso en la Península y en ligero aumento en los archipiélagos. Podrá darse alguna helada dispersa y débil en montañas del extremo norte peninsular. El viento soplará de componente sur en Baleares y la fachada oriental peninsular, moderado en las zonas de la mitad sur y flojo en las de la norte. Predominio de viento de componente oeste en el resto de la Península, que será moderado en litorales del sur y norte, incluso con probables intervalos fuertes en Alborán; flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde. En Canarias, será del este y nordeste moderado en Canarias.