El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada del frente frío núm. 23 a la República Mexicana, que en combinación con otros fenómenos ocasionarán fuertes lluvias en algunos estados del país.

Durante este lunes 22 de diciembre, se prevé que el cielo se oscurezca y llueva torrencialmente en distintas entidades federativas del territorio azteca. En este contexto, desde el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima difundieron una serie de advertencias para todos los habitantes del país.

¿Cuáles son las regiones con pronóstico de lluvias?

Para hoy, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, se combinarán con el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

El pronóstico del tiempo para México durante el lunes 22 de diciembre. (Foto: Archivo)

Al mismo tiempo, se registrarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos pertinentes. Cabe destacar que el frente núm. 23 se mantendrá sobre el noreste de México y se disipará durante la tarde.

En este contexto, el SMN dio a conocer uno por uno los estados que se verán afectados durante el lunes 22 de diciembre por los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)

Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Tamaulipas (Mante)

San Luis Potosí (Huasteca)

Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca)

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Querétaro

Estado de México

Tlaxcala

Campeche

Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Nuevo León

Guanajuato

Michoacán

Ciudad de México

Morelos

Guerrero.

¿Cuáles son las advertencias que emitió el SMN?

A través de sus canales oficiales de comunicación, el SMN emitió una serie de advertencias para las regiones de México con pronóstico de lluvias y tormentas.

Si bien un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país , otras zonas del territorio azteca se verán afectadas por el agua.

En este sentido, el SMN advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Además, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja circular con precaución.