La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC acaba de emitir un listado de sugerencias ante las posibilidades de lelgada de fuertes ráfagas de viento a la ciudad, considerándose entre las más intensas registradas en los últimos meses. Los fuertes vientos huracanados están por impactar diversas zonas del país, con especial atención en áreas urbanas donde el riesgo aumenta por objetos sueltos y estructuras vulnerables. De acuerdo con el anuncio de Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, las condiciones ya están dadas para un evento significativo que podría generar incidentes si no se toman precauciones. En particular, la Ciudad de México se encuentra entre las regiones bajo alerta, donde se prevé un incremento en la velocidad del viento que podría afectar tanto a peatones como a conductores. El llamado oficial es claro: evitar situaciones de riesgo y mantenerse atentos a las recomendaciones para reducir posibles daños. Frente a este escenario desde las dependencias del Gobierno de CDMX difundieron una serie de medidas preventivas para minimizar riesgos, especialmente en zonas donde las ráfagas pueden alcanzar mayor intensidad. Seguir estas indicaciones puede marcar la diferencia ante un fenómeno que, aunque común, puede escalar rápidamente en peligrosidad. La prevención y la atención a los avisos oficiales serán claves en las próximas horas.