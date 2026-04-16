A menos de dos horas de la Ciudad de México se encuentra Aculco, un Pueblo Mágico que destaca por su riqueza natural, cultural e histórica. Este destino del Estado de México ha ganado popularidad por sus paisajes únicos y su ambiente tradicional. Rodeado de montañas, peñas y cascadas, el hermoso pueblo mágico ofrece una experiencia completa para quienes buscan desconectarse de la ciudad. Según la Secretaría de Turismo, es un lugar donde “el sol inunda de luz calles, callejones y refleja su luz en sus blancas paredes”. Aculco sorprende por su combinación de atractivos naturales y arquitectura colonial. Este destino alberga un santuario natural con una caída de agua de hasta 15 metros que recorre columnas basálticas, creando un paisaje poco común. El municipio tiene un origen que se remonta a los otomíes y su nombre proviene del náhuatl, con el significado de “lugar donde tuerce el agua”, lo que refleja su relación con el entorno natural. Aculco forma parte del programa Pueblos Mágicos desde 2015, lo que reconoce su valor cultural e histórico. Aquí se construyó en 1540 la parroquia y el convento de San Jerónimo, uno de sus principales íconos arquitectónicos. También fue escenario de un episodio clave en la historia nacional, ya que “los independentistas sufren su primera gran derrota en 1810”, lo que lo convierte en un punto relevante dentro de la memoria histórica de México. La cocina local es uno de los mayores atractivos del destino, con platillos que reflejan la tradición del Estado de México. Entre ellos destacan recetas típicas que forman parte de la identidad regional. El clima de montaña, con una temperatura promedio de 14 grados, permite disfrutar actividades al aire libre como senderismo, campismo y rapel durante gran parte del año en un entorno natural privilegiado. Y como si fuera poco, los visitantes pueden adquirir artesanías elaboradas en cantera, textiles bordados y productos de ixtle, lo que complementa la experiencia turística y fortalece la economía local con piezas tradicionales únicas.