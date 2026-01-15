México se encuentra en alerta ante la llegada del Frente Frío 28, un sistema meteorológico que promete convertirse en uno de los fenómenos más intensos de lo que va del año. Este ingresará en el territorio nacional trayendo consigo condiciones climáticas extremas que afectarán a diversas regiones del país durante por lo menos las próximas 48 horas.

Fuente: archivo.

Cuatro estados bajo alerta roja por lluvias torrenciales e inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional identificó cuatro entidades federativas que recibirán el impacto más severo del Frente Frío 28. Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas se preparan para enfrentar “lluvias puntuales fuertes” que podrían generar complicaciones importantes en la vida cotidiana de millones de habitantes.

Estas precipitaciones no serán ordinarias. La combinación del frente frío con el canal de baja presión creará condiciones propicias para tormentas intensas que podrían provocar encharcamientos en zonas urbanas, deslaves en áreas montañosas y crecimiento de ríos y arroyos.

Los expertos meteorológicos advierten que las lluvias serán persistentes durante todo el periodo de 48 horas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones en zonas bajas y mal drenadas.

Vientos huracanados y olas gigantes: el Golfo de México en peligro inminente

La costa del Golfo de México se prepara para condiciones verdaderamente extremas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico de evento de “Norte” para Veracruz y Tamaulipas, un fenómeno meteorológico característico de la región que esta vez alcanzará niveles particularmente peligrosos.

Los vientos alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, suficiente fuerza para arrancar ramas de árboles, dañar estructuras ligeras y convertir objetos sueltos en proyectiles peligrosos. Estos vientos sostenidos durante 48 horas representan un desafío importante para la infraestructura costera y las actividades económicas de la región.

Pero quizás el aspecto más alarmante del pronóstico es el oleaje extremo que se espera. Las olas podrían alcanzar hasta 3 metros de altura, condiciones que son extraordinariamente peligrosas tanto para embarcaciones como para cualquier persona que se acerque a la costa. Un oleaje de esta magnitud puede arrastrar a personas que se encuentren en malecones o rompeolas, volcar embarcaciones pequeñas y medianas, e inundar áreas costeras bajas.

Fuente:Shutterstock.

El Valle de México respira: un oasis de calma en medio de la tormenta nacional

Tras las temperaturas gélidas registradas el lunes 12 y martes 13 de enero, el Valle de México experimentará un marcado alivio climático. Aunque en zonas altas del Estado de México —como Toluca, Metepec y áreas cercanas al Nevado de Toluca— persistirán las heladas matutinas, la mayor parte de la entidad tendrá un ambiente más templado, con máximas de entre 17 y 19 grados.

En la Ciudad de México, el cambio será aún más notorio. Este miércoles 14 y jueves 15 de enero, las temperaturas máximas alcanzarán hasta 23 grados, un aumento de casi 10 grados respecto a los días previos. Las mañanas seguirán frescas, con mínimas de 8 a 10 grados, pero las tardes serán cálidas y agradables.

Especialistas advierten que este respiro podría ser temporal, ya que los frentes fríos continúan avanzando durante la temporada invernal. Por ello, se recomienda mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles cambios en el pronóstico.