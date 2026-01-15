En esta noticia

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que los seguros de gastos médicos mayores pueden incluirse dentro de las deducciones personales en la Declaración Anual. Aplicar correctamente este beneficio puede ayudarte a reducir el monto de impuestos a pagar.

Sin embargo, para que la deducción sea válida, es necesario cumplir con ciertos requisitos fiscales y evitar errores comunes que podrían dejar fuera este beneficio al momento de presentar la declaración.

Te puede interesar

Atención clientes de Banamex, BBVA y Banorte: el SAT podría multarte si ahorras de esta manera

Te puede interesar

Adiós Ley Electoral: la Corte Suprema estudiará cambios que podrían afectar cómo se elegirán los próximos presidentes

Qué requisitos debe cumplir el seguro de gastos médicos para ser deducible por el SAT

Para poder deducir el seguro de gastos médicos mayores, el SAT establece que la póliza debe estar a nombre de la persona que realiza la deducción. Además, el concepto facturado debe corresponder de manera clara a la prima del seguro.

El SAT recordó que los seguros de gastos médicos mayores pueden deducirse en la Declaración Anual, siempre que se cumplan ciertos requisitos fiscales y no se superen los límites establecidos.
El SAT recordó que los seguros de gastos médicos mayores pueden deducirse en la Declaración Anual, siempre que se cumplan ciertos requisitos fiscales y no se superen los límites establecidos.

Otro punto clave es que el pago se haya realizado mediante medios electrónicos, como transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, o cheque nominativo. Los pagos en efectivo no son deducibles ante la autoridad fiscal.

Cumplir con estos requisitos permite que el gasto sea considerado dentro de las deducciones personales al presentar la Declaración Anual.

Qué debe contener la factura para aplicar la deducción ante el SAT

La factura debe incluir el RFC del contribuyente que realizará la deducción, así como el uso de CFDI correspondiente. En este caso, el SAT indica que debe utilizarse la clave D07, destinada a primas por seguros de gastos médicos.

También es fundamental que el método de pago esté correctamente especificado en el comprobante fiscal. Si la información es incorrecta o incompleta, el SAT puede rechazar la deducción.

Contar con facturas bien emitidas facilita el proceso y evita observaciones durante la revisión de la declaración.

Urgente.Claudia Sheinbaum exigió el registro obligatorio de celulares y puso fecha límite: advierte un bloqueo masivo de líneas telefónicas

A quiénes se puede deducir el seguro y qué gastos quedan excluidos

El SAT permite deducir el seguro de gastos médicos mayores del cónyuge, concubino o familiares directos como padres, abuelos, hijos o nietos, siempre que no tengan ingresos iguales o superiores al salario mínimo anual.

Quedan excluidos otros tipos de seguros, facturas con conceptos no deducibles y gastos sin comprobante fiscal, además de aplicarse el tope de cinco veces la UMA anual o el 15% de los ingresos, lo que resulte menor.