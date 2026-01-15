Aunque tu consumo de electricidad sea mínimo o incluso nulo durante el mes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicará un cargo obligatorio en tu recibo de luz durante 2026.

Esta medida, que aplica a todas las tarifas domésticas del país, establece un consumo mínimo de 25 kilowatts-hora (kWh), lo que representa un pago base de entre 27 y 30 pesos por mes para la Tarifa 1, una vez sumados los impuestos correspondientes.

La disposición busca cubrir los costos básicos del servicio de distribución eléctrica, independientemente del uso real que haga cada hogar.

Aunque no prendas un foco, la CFE te cobrará: el pago mínimo obligatorio del recibo de luz en 2026. Fuente: Shutterstock.

¿Cuánto pagarás de mínimo en tu recibo de luz este 2026?

Para la Tarifa 1, que es la más común en México y se aplica en gran parte del territorio nacional, el costo vigente en enero de 2026 es de 1.110 pesos por kWh en el consumo básico.

Esto significa que el pago mínimo obligatorio rondará los 27 a 30 pesos por mes si sumamos los 25 kWh base más los impuestos. Aunque tu consumo real sea de 10 kWh o incluso cero, la CFE cobrará estos 25 kWh como mínimo indispensable.

Las tarifas escalonadas que debes conocer para calcular tu consumo

La CFE maneja un sistema de tarifas escalonadas donde el precio por kWh aumenta según tu nivel de consumo.

En la Tarifa 1, el consumo básico tiene un costo de 1.110 pesos por kWh, mientras que el consumo intermedio asciende a 1.349 pesos y el consumo excedente alcanza los 3.944 pesos por kWh.

Esta estructura progresiva incentiva el ahorro energético, ya que entre más consumas, más caro te saldrá cada kilowatt adicional.

Pago mínimo en el recibo de luz: lo que la CFE te cobrará en 2026 y cómo evitar que suba. Fuente: archivo.

Siete estrategias efectivas para reducir tu factura eléctrica

Para mantener tu recibo de luz dentro del rango básico y evitar que la tarifa se dispare a niveles más caros, la Comisión Federal de Electricidad recomienda adoptar una serie de hábitos simples pero efectivos en el uso diario de la energía eléctrica.

Estas acciones no solo ayudan a reducir el consumo, sino que también prolongan la vida útil de los equipos y generan un impacto positivo en el ahorro mensual del hogar.

Entre las principales recomendaciones se destacan las siguientes:

Aprovechar al máximo la luz natural durante el día. Abrir cortinas y persianas desde temprano reduce la necesidad de encender focos, especialmente en salas, cocinas y espacios de trabajo.

Sustituir todos los focos incandescentes por focos LED , ya que consumen hasta 80% menos energía y tienen una vida útil mucho más prolongada. Aunque su costo inicial es mayor, el ahorro se refleja rápidamente en el recibo.

Mantener limpias las lámparas, focos y pantallas , ya que el polvo y la suciedad reducen la intensidad de la luz, obligando a usar mayor potencia o más puntos de iluminación.

Pintar las paredes interiores con colores claros , como blanco, beige o tonos pastel, ya que reflejan mejor la luz natural y artificial, disminuyendo la necesidad de encender más focos.

Apagar las luces en habitaciones desocupadas , incluso por lapsos cortos. Convertir este hábito en una rutina diaria puede marcar una diferencia significativa al final del bimestre.

Utilizar iluminación dirigida , como lámparas de escritorio o de lectura, en lugar de iluminar toda una habitación cuando no es necesario.

Revisar periódicamente la instalación eléctrica, ya que cables en mal estado o conexiones defectuosas pueden generar fugas de energía que incrementan el consumo sin que el usuario lo note.

Elimina los “vampiros energéticos” que encarecen tu recibo de luz sin que lo notes

Los consumos fantasma, también conocidos como consumos vampiro, pueden representar hasta el 10% de tu factura de luz sin que lo notes. Se producen cuando los aparatos permanecen conectados a la corriente, aunque no estén en uso, ya que muchos dispositivos continúan consumiendo energía en modo de espera o stand by.

Para reducir este gasto innecesario y evitar que tu recibo aumente, se recomienda aplicar las siguientes medidas: