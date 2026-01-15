El tercer fin de semana de enero llegará para algunos habitantes de la República Mexicana acompañado tormentas eléctricas, según el pronóstico del tiempo que difundió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Un gran número de estados del territorio azteca se verá afectado a partir del viernes 16 de enero por intensas lluvias, además de la baja de temperaturas producto del ingreso de un nuevo frente frío.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo a partir del viernes 16 de enero?

El SMN confirmó que durante el viernes 16 de enero, el frente frío núm. 28 se extenderá sobre el mar Caribe, mientras que la masa de aire polar asociada se desplazará hacia el oriente del golfo de México, dejando de afectar al país.

El pronóstico del tiempo para el viernes 16 de enero. (Foto: Archivo).

Sin embargo, se prevé que en el transcurso de la tarde se un nuevo frente frío ingrese sobre el norte y noreste de México e interaccione con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciando vientos con rachas de hasta 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

El sábado y el domingo, este sistema meteorológico se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, la península de Yucatán y el golfo de México, lo que generará las condiciones propicias para que llueva intensamente y se produzcan intervalos de chubascos en las regiones mencionadas.

El SMN pone el foco en la masa de aire polar asociada al frente, en interacción con una vaguada en altura, continuará favoreciendo ambiente frío a gélido sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de las mencionadas regiones (incluido el Valle de México); así como ambiente fresco a templado en el sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

¿En qué estados lloverá a partir del viernes 16 de enero?

Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados, ocasionarán fuertes lluvias durante el tercer fin de semana de enero en los siguientes estados:

Viernes 16 de enero

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Sábado 17 de enero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde lloverá el sábado 17 de enero? (Foto: Archivo)

Domingo 18 de enero