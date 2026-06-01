En esta noticia Volaris y Aeroméxico entre la incertidumbre por Medio Oriente

Las acciones de Volaris y Aeroméxico cayeron en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ante un repunte en los precios del petróleo en la jornada del lunes por la incertidumbre geopolítica ante la falta de un acuerdo entre EE.UU. e Irán, liderando las pérdidas de la plaza bursátil.

Los títulos de la aerolínea, liderada por Enrique Beltranena, descendieron 5.36% a 12.88 pesos por unidad (Ciudad de México 9:05 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Esta jornada es su peor sesión desde el 14 de mayo cuando cerró con una contracción de 5.08%.

El desempeño de esta jornada interrumpe la racha de cinco sesiones con ganancias acumuladas por 14.6% al pasar de 11.87 a 13.61 pesos por unidad, de acuerdo con cifras de la BMV.

Mientras que Aeroméxico descendió 3.73% a 28.14 pesos por unidad en la bolsa mexicana; en tanto que la cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE) cayó 3.15% a u$a16.43 por unidad (Ciudad de México 10:05 horas).

Volaris y Aeroméxico entre la incertidumbre por Medio Oriente

Las acciones de Volaris han navegado en medio de la incertidumbre por el conflicto geopolítico en Medio Oriente que ha afectado el precio del petróleo. Particularmente en la jornada de este lunes, el WTI repuntó 7.83% para cotizar en u$s94.74 por barril.

De acuerdo con analistas de Actinver, el precio del crudo repuntó cuando crecieron las dudas sobre el avance de las conversaciones para un acuerdo de paz. “Aunque todavía no hay una decisión definitiva, la percepción de menor riesgo geopolítico ayudó al apetito por activos de riesgo hacia el cierre de la semana”, explicaron en una nota.

Al cierre del primer trimestre de 2026, Volaris reportó un incremento de 13.6% en los ingresos para cifrar los 770 millones de pesos; pero los gastos operativos ascendieron 15% a 791 millones. Además, profundizó una pérdida neta de 71 millones desde los 51 millones del mismo periodo de 2025, de acuerdo con el reporte financiero.

El gasto por combustible, particularmente la turbosina, representa cerca del 32.7% de los ingresos totales de la aerolínea que, al primer trimestre de 2026, ascendieron a 252 millones, esto representó un incremento de 16.1%.

Debido a la volatilidad que enfrenta la empresa, ligada a las presiones en los precios del petróleo, Volaris optó por no dar a conocer su guía de resultados para este año. Sin embargo, directivos de la aerolínea explicaron a analistas que mantienen un monitoreo activo de la evolución de los precios de combustible, incluso explicaron que cuentan con un plan de contingencia para ajustar la capacidad según sea necesario.

Por ahora, el consenso de analistas que da cobertura a la empresa mantiene un precio objetivo de 15.58 pesos por unidad, nivel que proyecta un alza de 20.4% para los próximos 12 meses. Además, las recomendaciones de los estrategas muestra seis analistas con Mantener y dos Compra.

Analistas de Banorte esperan que la recuperación “prevalezca” en Volaris. “La resistencia que podría buscar está ubicada en 14.50. Por su parte, ubicamos el apoyo en 12.80 (...) recomendamos mantener posiciones”, se lee en un documento de análisis técnico.

Paras Aeroméxico, el consenso de analistas estima un precio objetivo de u$s27.6 por unidad, esto es un alza potencial de 67.2% para los próximos 12 meses. Además, cinco de los nueve estrategas que dan cobertura a la empresa recomiendan Compra, el resto Mantener, de acuerdo con datos de Bloomberg.