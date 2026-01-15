Este jueves 15 de enero de 2026, el panorama meteorológico en el sureste mexicano dará un giro drástico. El ingreso del frente frío No. 28 provocará un cambio marcado en las condiciones atmosféricas, trayendo consigo lluvias y un notable ambiente gélido.

Dónde y cuándo lloverá en México

Las autoridades han emitido una alerta especial para el estado de Chiapas, donde se esperan precipitaciones intensas de hasta 150 mm. Estas condiciones podrían generar deslaves y encharcamientos, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.

Evento de “Norte” y rachas de viento violentas

El fenómeno no llegará solo, ya que se prevé un violento evento de “Norte” en la región del Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Las rachas de viento podrían alcanzar velocidades de entre 80 y 100 km/h, capaces de derribar estructuras ligeras y árboles.

En la capital, Tuxtla Gutiérrez, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 70%, con una temperatura máxima que apenas rozará los 23°C. La sensación térmica será significativamente menor debido a la humedad y el viento constante durante el día.

Frío extremo en San Cristóbal y Palenque

Para quienes se encuentren en zonas serranas o en el Pueblo Mágico de San Cristóbal de las Casas, el frío será el protagonista. El termómetro podría descender hasta los 0 °C, obligando a los habitantes a sacar la ropa de invierno más pesada.

En Palenque, el impacto de las lluvias será persistente; se estima que las precipitaciones duren más de cinco horas consecutivas. Mientras tanto, en municipios como San Fernando, la nubosidad total y el ambiente húmedo definirán la jornada de este jueves.

Pronóstico del tiempo para Chiapas para este jueves 15 de enero Conagua

Por el contrario, la ciudad de Tapachula se mantendrá como la excepción en la entidad, conservando cielos soleados y temperaturas máximas de 32°C. Es vital que el resto de los chiapanecos sigan las recomendaciones de Protección Civil ante posibles inundaciones.

Cuáles son las medidas de protección ante las temperaturas

Este cambio climático es uno de los más marcados en lo que va del año 2026, afectando principalmente la movilidad y la salud. Se sugiere a la población mantenerse hidratada, fortalecer el sistema inmune y evitar cambios bruscos de temperatura. En ese sentido, la Conagua emitió un comunicado con las medidas preventivas a adoptar: