El invierno muestra su lado más crudo en México. Las próximas horas traerán un descenso drástico de temperaturas que afectará a diversas regiones del país, con registros que llegarán hasta los 4 grados en zonas de mayor altitud.

El Frente Frío 21, aunque se aleja del territorio nacional, deja tras de sí una masa de aire polar que continuará influyendo en las condiciones meteorológicas, provocando heladas matutinas y un ambiente gélido que obligará a la población a tomar precauciones extremas.

Las autoridades de Protección Civil ya activaron alertas y emitieron recomendaciones urgentes para evitar riesgos a la salud durante este episodio de frío intenso.

Alerta amarilla en CDMX: cinco alcaldías registrarán entre 4 y 6 grados durante la madrugada, con mayor impacto en zonas altas como Milpa Alta, Tlalpan y Cuajimalpa. Fuente: Shutterstock.

Cinco alcaldías de CDMX bajo alerta amarilla: el termómetro marcará apenas 4 grados

La capital del país enfrentará una de las madrugadas más frías de la temporada. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para cinco alcaldías donde las temperaturas descenderán entre 4 y 6 grados durante las primeras horas del miércoles 17 de diciembre.

Las demarcaciones más afectadas serán Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, principalmente por su ubicación en zonas altas y boscosas. Los habitantes de estas alcaldías deberán utilizar ropa térmica y evitar exposiciones prolongadas al frío.

Protección Civil advirtió además sobre el peligro de usar anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados, ya que representan un alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Frío y lluvias: la combinación de aire polar y una vaguada en altura aumentará el riesgo de chubascos, descargas eléctricas y granizo en el Valle de México y estados vecinos. Fuente: Shutterstock.

Lluvias, chubascos y granizo: el clima se complica en el centro del país

El panorama meteorológico se torna más complejo para el Valle de México y estados aledaños. Una vaguada en altura sobre el centro del país, combinada con la inestabilidad atmosférica, incrementará la probabilidad de precipitaciones con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Puebla.

Para la capital se pronostica un ambiente frío a fresco durante la mañana, que se transformará en templado por la tarde con cielo mayormente nublado. Se esperan lluvias e intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas, con vientos del suroeste de 5 a 15 km/h y rachas que podrían alcanzar los 35 km/h.

La temperatura máxima rondará los 20 a 22 grados, mientras que la mínima descenderá a entre 7 y 9 grados. Durante la noche, el termómetro volverá a caer drásticamente, generando condiciones muy frías en zonas altas donde podrían formarse bancos de niebla hacia la madrugada.