El Mundial 2026 se acerca y, aunque las favoritas tradicionales como Argentina y España generan gran expectativa, un modelo matemático de una de las consultoras financieras más relevantes del mundo emitió su predicción: la copa iría para una nación que nunca la ganó. Se trata del modelo de Panmure Liberum, desarrollado por el economista Joachim Klement. Este algoritmo se hizo famoso, dado que ya acertó los tres últimos campeones del mundo: Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Su fiabilidad lo convierte en uno de los pronósticos más respetados antes de cada torneo. El sistema de Panmure Liberum combina variables económicas, demográficas y futbolísticas. Incluye PIB per cápita, tamaño de la población, clima, ranking FIFA, valor de los jugadores y ventaja de localía, entre otros factores. Según sus cálculos, estas variables explican alrededor del 55% del éxito en un Mundial, mientras que el 45% restante corresponde a la suerte y posibles sorpresas, que el modelo simula mediante miles de escenarios. En primer lugar, el algoritmo destaca que Argentina, la campeona vigente, quedaría eliminada en cuartos de final ante Portugal. No podrá revalidar el título ni despedir a Lionel Messi con una nueva corona. Por su parte, España superaría la fase de grupos, eliminaría a Croacia en octavos y a Bélgica en cuartos, pero caería en semifinales ante Países Bajos en penaltis. En el caso de Francia, una de las grandes candidatas, dejaría afuera a Alemania en octavos, pero caería contra los neerlandeses. A su vez, la gran sorpresa la daría Japón, eliminando a Brasil y llegando hasta semifinales. Ahora bien, el nuevo campeón del mundo sería Países Bajos, quien derrotaría a Portugal. El modelo advierte que dependerá del protagonismo de Cristiano Ronaldo en este duelo. No obstante, adelantan que se encamina la ruptura de la maldición de tres finales perdidas para los neerlandeses y levantarían su primer trofeo mundialista en Nueva Jersey. Bajo la dirección de Ronald Koeman, la “Oranje” combinaría tradición, talento y los factores macroeconómicos y demográficos que favorece el modelo. Aunque las cuotas de apuestas les dan solo un 3% de probabilidades, el algoritmo los coloca por encima de selecciones con mayor favoritismo mediático. Este tipo de predicciones basadas en datos objetivos recuerdan que el fútbol no solo se define por estrellas individuales o momento de forma, sino por estructuras profundas de los países. Con 48 selecciones en 2026, el torneo será más competitivo que nunca, pero Panmure Liberum ya tiene a su campeón: Países Bajos. Aunque ningún modelo es infalible (el azar siempre juega un rol clave), la trayectoria de aciertos de Joachim Klement invita a prestar atención y ya genera gran expectativa entre los futboleros.