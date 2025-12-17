El gobierno federal implementa cambios importantes en la obtención del acta de nacimiento digital. A partir de agosto de 2025, todos los trámites relacionados con este documento deberán realizarse a través del portal oficial , con un requisito esencial: la Llave MX.

Esta medida forma parte de la estrategia de digitalización de trámites burocráticos y busca reforzar la seguridad de los datos personales de los mexicanos. El documento digital tendrá la misma validez legal que la versión física y podrá utilizarse para cualquier trámite oficial, desde inscripciones escolares hasta registro a becas o pensiones.

Qué es la Llave MX para obtener el acta de nacimiento

Contar con usuario y contraseña de Llave MX se convierte así en el instrumento indispensable para consultar e imprimir el acta de nacimiento certificada. Sin este acceso digital, los ciudadanos no podrán realizar el trámite en línea, lo que hace urgente familiarizarse con este sistema de identificación gubernamental.

Se trata de una plataforma de identidad digital que permite acceder a trámites, servicios públicos y programas sociales en línea, desde un solo perfil validado. La Llave MX funciona como una llave maestra digital.

Cómo obtener el acta de nacimiento digital paso a paso

El proceso de consulta requiere iniciar sesión con Llave MX en el portal oficial del Registro Civil. Una vez dentro, los usuarios deben seleccionar la opción “Actas de Nacimiento” e ingresar su CURP junto con los datos de filiación correspondientes. Es fundamental verificar que el sitio sea el oficial antes de introducir información personal para evitar fraudes.

Posteriormente se realiza el pago, cuyo costo varía según el estado de la República donde se solicite el documento. Finalmente, el sistema permite descargar el PDF del acta certificada, que puede imprimirse en hoja blanca tamaño carta. Es importante destacar que aunque la consulta para verificar datos es gratuita, las copias certificadas sí tienen un costo.

Cuál es la diferencia entre acta actualizada y certificada

El portal oficial ofrece exclusivamente el acta de nacimiento certificada, que contiene los datos de registro y la identidad jurídica de cada persona, además de información de filiación. Este documento incorpora medidas de seguridad físicas y electrónicas diseñadas para evitar alteraciones, modificaciones o falsificaciones, combatiendo así la suplantación de identidad.

Cómo obtener la Llave Mx, obligatoria para trámites en línea en México Gobierno de México

Para tramitar la Llave MX, los ciudadanos deben ingresar a https://www.llave.gob.mx y crear una cuenta proporcionando su CURP, código postal, colonia, correo electrónico y teléfono celular. El sistema validará automáticamente los datos personales y solicitará crear una contraseña para completar el registro.

Los requisitos para obtener el acta certificada digital son:

tener cuenta activa en Llave MX

contar con la CURP o datos completos del acta (nombre, fecha y lugar de nacimiento)

realizar el pago en línea mediante tarjeta o formatos bancarios autorizados.

Los costos específicos pueden consultarse en el sitio oficial según cada entidad federativa.