La próxima semana podría traer uno de los episodios más activos de la temporada en España. Los expertos vigilan con atención la llegada de frentes de lluvias con tormentas entre el martes y el jueves, impulsados por el descuelgue de aire frío en altura. Este escenario, respaldado por el modelo europeo, apunta a la formación de al menos dos DANAs (Depresiones Aisladas en Niveles Altos) que interactuarán con el aire cálido y húmedo presente en las capas bajas de la Península. El resultado: un aumento significativo de la inestabilidad atmosférica que podría traducirse en tormentas fuertes o muy fuertes, con riesgo de granizo grande, rachas de viento intensas y acumulados importantes de precipitación en pocas horas. El fin de semana arrancará con un tiempo relativamente estable, según el portavoz de la AEMET. Tanto el domingo como el lunes se esperan jornadas similares, con predominio de cielos poco nubosos en general. Sin embargo, no se descarta el desarrollo de nubes de evolución diurna que den lugar a chubascos acompañados de tormenta, principalmente en Castilla y León, la cordillera Cantábrica, los Pirineos, el Sistema Central y puntos del sureste peninsular (especialmente el sábado en esta última zona). Aunque estos chubascos serán dispersos, algunos podrían alcanzar intensidad fuerte. Las temperaturas marcarán un contraste claro: las nocturnas bajarán ligeramente el domingo, pero las diurnas subirán de forma notable tanto el domingo como el lunes. El ambiente se volverá cálido para la época, con valores entre 5 y 10 °C por encima de lo normal. En los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir se podrían alcanzar o superar los 30 °C, especialmente el lunes. A partir del martes, la situación cambiará de forma clara. Los expertos de Meteored anticipan chubascos y tormentas más generalizados y localmente intensos, especialmente por la aproximación de una DANA que descenderá desde el Canal de La Mancha. Las tormentas afectarán a buena parte de la mitad occidental y sur peninsular, con especial intensidad en el interior de Andalucía, Extremadura, el tercio occidental de Castilla y León y Castilla-La Mancha, y el sur de Galicia. También se esperan precipitaciones en la Comunidad de Madrid, interior de Cantabria, País Vasco, puntos de La Rioja y Pirineos. El miércoles se perfila como la jornada más inestable de todo el episodio. Con la DANA posicionada cerca de Galicia y abundante aire frío en niveles medios, los chubascos y tormentas se extenderán por gran parte del interior de la península. Únicamente quedarían al margen en su totalidad Galicia, el oeste de Andalucía, Baleares, Canarias y el litoral del levante. En zonas como la meseta sur y Extremadura, las tormentas podrían ser especialmente intensas, con acumulados de entre 20 y 40 l/m² en pocas horas. La presencia de valores elevados de cizalladura del viento favorece tormentas organizadas, con riesgo de granizo grande y rachas de viento muy fuertes. Este miércoles concentraría el mayor potencial de “diluvio” localizado, con tormentas severas que podrían generar problemas en infraestructuras, agricultura y tráfico. No obstante, el jueves la dana se alejará hacia el Atlántico, reduciendo notablemente la inestabilidad. Aun así, podrían persistir algunos chubascos y tormentas aisladas en el entorno del Sistema Ibérico y Pirineos, afectando especialmente a provincias como Teruel, Huesca y Lleida, con acumulados de 15-20 l/m² en una hora.