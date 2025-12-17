En esta noticia ¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

El Gobierno confirmó que un grupo de trabajadores tendrán asueto durante las jornadas del jueves 25 y viernes 26 de diciembre, otorgando de esta manera un fin de semana extralargo. Se trata de una medida con motivo de las celebraciones decembrinas, como Navidad y Año Nuevo.

En una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum informó que habrá un ajuste en su agenda política. Detalló que el miércoles 24 de diciembre sí se llevará a cabo la conferencia en el Salón Tesorería; sin embargo, el jueves 25 y el viernes 26 no habrá actividades, ya que se hará un puente.

Claudia Sheinbaum dará asueto a los trabajadores públicos por día de Navidad Fuente: EFE Isaac Esquivel

Asimismo, el Gobierno señaló que tampoco habrá conferencias los días 1 y 2 de enero , al caer en jueves y viernes, lo que permitirá otorgar descanso a la fuente periodística de Presidencia. Añadió que evalúa tomarse unos días libres, posiblemente del 25 al 27 de diciembre.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

Los días no laborables se aplican principalmente en el sector público y funcionan como jornadas de “puente” definidas por el Ejecutivo. Durante esas fechas, los trabajadores cobran su salario habitual, aunque las horas deben ser recuperadas conforme a lo que determine cada entidad.

No se contemplan pagos adicionales ni compensaciones extraordinarias.

Con este esquema, muchas personas pueden organizar con mayor claridad sus actividades y decidir cómo aprovechar el tiempo libre que ofrece el cierre de 2025 y el inicio de 2026.