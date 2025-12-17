El Banco del Bienestar mantiene actualizada la lista de beneficiarios que cobrarán los últimos depósitos de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Durante el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, los alumnos registrados en estas asistencias verán acreditado su dinero en las cuentas bancarias.

Quienes busquen saber qué se necesita no sólo para recibir la transferencia sino también para ser parte de estos Programas del Bienestar, se aconseja tomar nota de todos los requisitos y la lista de apellidos que cobrarán.

¿Qué requisitos deben cumplirse para cobrar las becas?

Es importante resaltar que las becas estudiantiles se otorgan a los alumnos del territorio azteca que más lo necesitan, con el objetivo de evitar la deserción escolar.

¿Quiénes cobran los últimos depósitos del Banco del Bienestar? (Foto: Archivo).

Desde el organismo gubernamental encargado de asignar los apoyos económicos a los sectores de la población que más lo necesitan mantienen actualizados los requisitos necesarios para inscribirse y ser considerados elegibles:

Beca Benito Juárez

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

El otorgamiento de la beca depende de la disponibilidad presupuestal, por lo que tienen prioridad las siguientes escuelas:

las clasificadas como escuelas de interés

las ubicadas en alguna localidad prioritaria:

localidad indígena localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación localidad con muy alto grado de marginación localidad con alto grado de marginación telebachilleratos comunitarios telebachilleratos



Beca Rita Cetina

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Ser estudiante de modalidad escolarizada en alguna escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención ; en este segundo caso, se debe cubrir alguna de estas dos condicionantes:

haber concluido los estudios de primaria o secundaria en alguna escuela prioritaria de educación básica. tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública federal.

¿Quiénes cobran el miércoles 17 y el jueves 18 de diciembre?

El Banco del Bienestar mantiene fijado en sus canales oficiales de comunicación el calendario de pagos de las Becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Las últimas transferencias de dinero se realizarán a los beneficiarios cuyos apellidos inicien con las últimas letras del abecedario, teniendo en cuenta que la dispersión de recursos se realiza por orden alfabético.

En este aspecto, durante el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre les depositarán el dinero a las siguientes personas:

Miércoles 17 de diciembre : letra S.

Jueves 18 de diciembre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

📢 ¡Atención becarias y becarios!



Les comunicamos que del 4 al 18 de diciembre 2025 recibirán su #BecaRitaCetina, #BecaBenitoJuárez y #JóvenesEscribiendoElFuturo de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.



En el #BancoDelBienestar su dinero está seguro, siempre… pic.twitter.com/NZBQMqSgjJ — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) December 1, 2025

Cabe recordar que para quienes cobran la Beca Rita Cetina, se asigna un total de 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

En el caso de la Beca Benito Juárez reciben 1,900 pesos bimestrales. Por su parte, los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro cobran un total de 5,800 pesos cada dos meses.