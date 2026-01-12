La capital amanecerá con temperaturas inusualmente bajas y doble alerta por frío, mientras autoridades recomiendan extremar cuidados ante el riesgo de heladas y afectaciones a la salud.

La Ciudad de México se prepara para una de las madrugadas más frías del invierno, con la activación de una doble alerta por bajas temperaturas y un pronóstico que anticipa mínimos de hasta 1°C en algunas alcaldías. El descenso térmico se sentirá principalmente al amanecer, y podría extenderse durante toda la semana.

Ante este escenario, las autoridades capitalinas llamaron a extremar precauciones, especialmente en las zonas altas del sur de la ciudad, donde el frío suele intensificarse y existe riesgo de heladas.

Doble alerta por frío en CDMX: qué significa y a qué alcaldías afecta

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Naranja en alcaldías como Milpa Alta, Tlalpan y La Magdalena Contreras , donde se esperan temperaturas de entre 1°C y 3°C, con posibilidad de heladas en áreas elevadas.

En el resto de la ciudad se mantiene la Alerta Amarilla, debido a que los termómetros podrían ubicarse entre 4 y 6 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, un rango que puede generar afectaciones a la salud si no se toman medidas preventivas.

Las alertas estarán vigentes principalmente entre la 01:00hs y las 08:00hs, periodo en el que el frío será más intenso y se prevé una sensación térmica aún más baja en zonas abiertas o con viento

¿Habrá tormenta invernal? El frente frío que explica el clima en la capital

El clima que se sentirá en la CDMX está relacionado con el avance de un frente frío que afecta al centro del país, el cual ha generado un ambiente gélido en distintas regiones y reforzado las bajas temperaturas en el Valle de México.

Aunque no se prevé una tormenta invernal directa sobre la capital, sí existe influencia indirecta de los sistemas invernales que se desplazan por el territorio nacional, lo que explica la intensidad del frío en las primeras horas del día.

Ante este panorama, Protección Civil recomendó mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las indicaciones para reducir riesgos, ya que las condiciones invernales podrían repetirse en los próximos días.