El frente frío 27 continúa su desplazamiento por el norte del país y ya genera condiciones invernales severas. De acuerdo con autoridades y especialistas, el fenómeno provocó la caída de nieve y aguanieve en distintos municipios, con un marcado descenso de temperaturas al amanecer.
Con amaneceres cada vez más fríos y señales claras de heladas, Protección Civil mantiene el monitoreo activo y recomienda extremar precauciones, ya que el fenómeno podría extenderse a otras regiones y sostener condiciones de riesgo para la población.
Frente frío 27: en qué municipios de Chihuahua ya cayó nieve
La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó la presencia de nieve en al menos siete municipios de Chihuahua, principalmente en zonas serranas y regiones de mayor altitud, como Aquiles Serdán, Guachochi, Balleza, San Francisco del Oro, Guadalupe y Calvo, Santa Bárbara y Riva Palacio.
En otras localidades, entre ellas Urique, Bachíniva y Cuauhtémoc, se registró caída de aguanieve, lo que provocó superficies resbaladizas y complicaciones para la circulación vehicular, sobre todo en caminos rurales y tramos carreteros de la sierra.
Las autoridades señalaron que estas condiciones están directamente relacionadas con el ingreso de una masa de aire polar, que favorece la caída de nieve y mantiene un ambiente muy frío durante la noche y madrugada.
Temperaturas bajo cero y heladas: el mayor riesgo al amanecer
El frente frío provocará un marcado descenso de temperaturas, sobre todo durante el amanecer, con registros cercanos o por debajo de los 0 grados y heladas persistentes en zonas montañosas.
Protección Civil advirtió que estas condiciones representan un riesgo para la salud de niños, adultos mayores y personas vulnerables, además de posibles afectaciones en el sector rural. Ante la persistencia del frío, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la información oficial y extremar precauciones.
Recomendaciones de Protección Civil para protegerse del frío extremo
- Abrigarse adecuadamente, usando varias capas de ropa para conservar el calor corporal.
- Evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de espacios cerrados.
- Proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
- Resguardar a mascotas y animales de granja en lugares protegidos del frío.
- Evitar el uso de braseros, anafres o calentadores sin ventilación adecuada en espacios cerrados.
- Revisar el estado de techos, puertas y ventanas para reducir la entrada de aire frío.
- Extremar precauciones al conducir en zonas con nieve, hielo o pavimento resbaladizo.
- Mantenerse informado a través de los avisos oficiales de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.