Con amaneceres cada vez más fríos y señales claras de heladas, Protección Civil mantiene el monitoreo activo y recomienda extremar precauciones. Checa toda la información al respecto.

El frente frío 27 continúa su desplazamiento por el norte del país y ya genera condiciones invernales severas. De acuerdo con autoridades y especialistas, el fenómeno provocó la caída de nieve y aguanieve en distintos municipios, con un marcado descenso de temperaturas al amanecer.

Con amaneceres cada vez más fríos y señales claras de heladas, Protección Civil mantiene el monitoreo activo y recomienda extremar precauciones, ya que el fenómeno podría extenderse a otras regiones y sostener condiciones de riesgo para la población.

Frente frío 27: en qué municipios de Chihuahua ya cayó nieve

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó la presencia de nieve en al menos siete municipios de Chihuahua , principalmente en zonas serranas y regiones de mayor altitud, como Aquiles Serdán, Guachochi, Balleza, San Francisco del Oro, Guadalupe y Calvo, Santa Bárbara y Riva Palacio.

Con amaneceres cada vez más fríos y señales claras de heladas, Protección Civil mantiene el monitoreo activo y recomienda extremar precauciones. Checa toda la información al respecto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En otras localidades, entre ellas Urique, Bachíniva y Cuauhtémoc, se registró caída de aguanieve, lo que provocó superficies resbaladizas y complicaciones para la circulación vehicular, sobre todo en caminos rurales y tramos carreteros de la sierra.

Las autoridades señalaron que estas condiciones están directamente relacionadas con el ingreso de una masa de aire polar, que favorece la caída de nieve y mantiene un ambiente muy frío durante la noche y madrugada.

Temperaturas bajo cero y heladas: el mayor riesgo al amanecer

El frente frío provocará un marcado descenso de temperaturas, sobre todo durante el amanecer, con registros cercanos o por debajo de los 0 grados y heladas persistentes en zonas montañosas .

Protección Civil advirtió que estas condiciones representan un riesgo para la salud de niños, adultos mayores y personas vulnerables, además de posibles afectaciones en el sector rural. Ante la persistencia del frío, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la información oficial y extremar precauciones.

Recomendaciones de Protección Civil para protegerse del frío extremo