El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta vigente para la República Mexicana por el regreso de las lluvias y la baja de temperaturas que se registrará a partir del domingo 11 de enero en distintos puntos del país.

Según confirmó el organismo gubernamental a través de sus canales oficiales de comunicación, durante el transcurso de la jornada una masa de aire polar mantendrá ambiente frío a muy frío en la mayor parte del territorio azteca.

Al mismo tiempo, se se generarán las condiciones para la ocurrencia de lluvias puntuales torrenciales en distintas regiones de México, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos.

¿Cuáles son las regiones con pronóstico de lluvias a partir del domingo 11 de enero?

El SMN anunció para el domingo 11 de enero la extensión del frente frío núm. 27 desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país, el cual provocará lluvias torrenciales en regiones de Veracruz (Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste), así como también en el oriente y sureste del territorio nacional.

El pronóstico del tiempo para la República Mexicana durante el domingo 11 de enero. (Foto: SMN)

La masa de aire polar que se asocia al frente no sólo mantendrá un ambiente frío a muy frío en la mayor parte del territorio azteca, sino que también originará densos bancos de niebla en el noreste, centro y oriente del país, así como el evento de “Norte” muy fuerte a intenso y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

En este sentido, a partir del domingo 11 de enero, se prevé que las siguientes regiones se vean afectadas por el agua y posible caída de granizo:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Veracruz (Olmeca).

Oaxaca (este).

Chiapas (noroeste).

Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra).

Veracruz (Las Montañas).

Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua.

Durango.

Sinaloa.

Puebla (Valle Serdán).

Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento).

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nayarit

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (Sierra Nororiental)

Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero.

Se avecina la segunda tormenta invernal: cuáles son las regiones afectadas

El SMN mantiene vigente la alerta por la segunda tormenta invernal de la temporada. Durante el transcurso del domingo una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, se combinará con la corriente en chorro subtropical, lo que generará las condiciones propicias para que se origine ambiente muy frío a gélido, vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional e intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas de la Mesa del Norte.

Además, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de las sierras de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, y cimas montañosas con altitudes superiores a 4,000 msnm del centro y oriente del país. Por otro lado, se prevé posible caída de lluvia engelante en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.