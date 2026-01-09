En México, el invierno está por mostrar su cara más severa . Las autoridades meteorológicas emitieron alertas para gran parte del territorio nacional ante la llegada de la segunda tormenta invernal de la temporada, un fenómeno que combinará temperaturas extremadamente bajas, precipitaciones intensas y vientos que superarán los 90 kilómetros por hora en algunas regiones.

Este sistema climático, impulsado por el frente frío 27 y una masa de aire polar, transformará el panorama del país durante todo el fin de semana, afectando desde el norte hasta el sureste mexicano.

Heladas severas se esperan en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde los termómetros podrían descender hasta -10°C. Fuente: Shutterstock.

Fin de semana gélido: termómetros marcarán hasta -10°C en zonas serranas

El descenso térmico será uno de los aspectos más preocupantes de este evento meteorológico. Las zonas montañosas de Chihuahua y Durango experimentarán las condiciones más extremas, con temperaturas que oscilarán entre -10 y -5 grados, acompañadas de heladas severas que pondrán en riesgo cultivos y la salud de quienes habiten estas regiones.

Pero el frío intenso no se limitará al noroeste del país. Estados como Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca registrarán mínimas de entre -5 y 0 grados. Incluso Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos verán el termómetro descender a rangos de 0 a 5 grados en sus zonas elevadas.

Además, la probabilidad de nevadas o aguanieve se extiende a Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y las cimas montañosas del centro y oriente del país.

Lluvias torrenciales amenazarán el sur y sureste durante sábado y domingo

Mientras el norte del país tirita de frío, el sur y sureste se preparan para un diluvio. El frente frío 27, al desplazarse sobre el Golfo de México y la península de Yucatán, interactuará con un canal de baja presión que desencadenará precipitaciones de consideración.

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco enfrentarán las condiciones más críticas, con lluvias que van desde intensas hasta torrenciales. Hidalgo, Puebla y Campeche no se quedarán atrás, con precipitaciones fuertes a muy fuertes, mientras que Yucatán y Quintana Roo experimentarán chubascos intermitentes. Esta combinación de lluvia y viento podría generar inundaciones en zonas bajas y deslaves en terrenos montañosos.

El sur y sureste enfrentarán lluvias intensas y torrenciales, con riesgo de inundaciones y deslaves en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Fuente: Shutterstock.

Vientos huracanados y oleaje peligroso completarán el cuadro de riesgo

El componente eólico de esta tormenta invernal representa un peligro adicional considerable. Baja California, Chihuahua y Durango soportarán el embate más fuerte, con rachas que alcanzarán entre 70 y 90 kilómetros por hora, suficientes para derribar árboles, espectaculares y estructuras débiles.

El Golfo de California, Sonora y Coahuila registrarán vientos de 50 a 70 km/h, mientras que el componente sur del viento afectará a Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz con rachas similares. Esta ventisca no solo reducirá dramáticamente la sensación térmica, sino que también complicará las condiciones de visibilidad en carreteras.

Las costas no escaparán a los efectos del fenómeno. El oleaje en la costa occidental de Baja California alcanzará alturas de 2.5 a 3.5 metros, condiciones que se clasifican como peligrosas para la navegación. Baja California Sur y Tamaulipas verán olas de 1.5 a 2.5 metros, obligando a las autoridades portuarias a mantener en alerta a pescadores y embarcaciones menores.