El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para gran parte del país ante la llegada de un nuevo sistema frontal sin precedentes en esta temporada invernal.

Las autoridades confirmaron que el frente frío número 30 provocará un marcado descenso térmico, con condiciones de frío extremo que podrían convertirse en un riesgo para la población más vulnerable.

Según los pronósticos, la masa de aire ártico se mantendrá sobre el territorio desde la madrugada del martes 20 hasta el jueves 22 de enero, afectando principalmente las zonas serranas del norte, centro y occidente. Durante ese periodo, se espera un escenario de vientos fuertes, heladas severas y bancos de niebla , que complicarán las actividades al aire libre, sobre todo en las primeras horas del día.

Durango y Chihuahua, en riesgo por temperaturas de hasta -10°C; niebla y vientos fuertes complican el panorama. Fuente: Shutterstock.

Las zonas serranas del norte enfrentarán temperaturas de hasta -10 grados

La situación más crítica se concentrará en las regiones montañosas de Chihuahua y Durango, donde los termómetros marcarán entre -10 y -5 grados durante las madrugadas. Estas condiciones representan un riesgo significativo para las comunidades rurales y ganaderas que habitan estas áreas, donde las heladas intensas pueden comprometer tanto la salud humana como las actividades productivas.

El panorama para el miércoles 21 de enero muestra que Durango continuará siendo la entidad más castigada por el frío extremo, manteniendo temperaturas mínimas de -10 grados en sus zonas altas.

Los expertos meteorológicos advierten que estas condiciones podrían prolongarse hasta la madrugada del viernes, por lo que las autoridades locales comenzaron a implementar protocolos de protección civil para resguardar a la población en situación de calle y a los grupos vulnerables.

Frente frío 30: alerta por frío extremo y heladas en gran parte del país. Fuente: archivo.

Más de una docena de estados experimentarán heladas y temperaturas bajo cero

El alcance del frente frío 30 se extenderá mucho más allá de las regiones norteñas tradicionalmente acostumbradas con el clima invernal. Estados como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas registrarán temperaturas entre -5 y 0 grados centígrados en sus zonas montañosas.

Pero la influencia de esta masa polar no se detendrá ahí: incluso entidades del centro del país como Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca experimentarán heladas matutinas significativas.

Las autoridades del Valle de México alertaron sobre la formación de bancos de niebla que reducirán considerablemente la visibilidad durante las primeras horas del día, un factor que los automovilistas deberán considerar para evitar accidentes viales. La Ciudad de México, junto con estados como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Morelos, enfrentarán temperaturas entre 0 y 5 grados centígrados en sus áreas serranas.