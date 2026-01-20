En esta noticia

Con el objetivo de promover la equidad, el Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades del Metrobús mantienen vigente para este 2026 la entrega del beneficio de viajar gratis en este transporte público a tres grupos de personas que cumplan con las condiciones para tener el beneficio.

“El Gobierno de la Ciudad de México, a través del sistema Metrobús, promueve la equidad mediante la exención del pago de tarifa”, indicó el Gobierno de CDMX, y agregó: "Antes de ingresar, consulta la información sobre el acceso gratuito al Metrobús“.

Metrobús gratis.
Metrobús gratis.

Te puede interesar

Paro de transporte: trabajadores del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús amenazan con huelga y piden ajuste salarial urgente

Personas que tienen acceso gratis al Metrobús en CDMX

Los siguientes beneficios que entrega el Gobierno de CDMX y Metrobús “no son extensivos a los familiares o acompañantes de los beneficiarios”, remarcaron las autoridades.

  • Personas de 70 años de edad en adelante.
  • Personas con discapacidad evidente
  • Niños y niñas menores de 5 años de edad

En el caso de los adultos mayores de 70 años deberán presentar un documento vigente que acredite su edad, como es el caso del INE o el INAPAM.

Las personas que tengan alguna discapacidad evidente o no, deberán presentar también la identificación de la discapacidad emitida por la autoridad competente como: DIF o INDISCAPACIDAD.

Los infantes menores de 5 años están obligados a ingresar por el torniquete acompañados de un adulto responsable.

Fuente: ShutterstockShutterstock

¿Cuánto ahorras al mes con el acceso gratis al Metrobús?

Para quienes tienen la posibilidad de viajar gratis en el Metrobús, con 4 viajes diarios a $6.00 MXN cada uno, el gasto mensual asciende a $720.00 MXN.

En ese sentido, una persona con acceso gratuito al Metrobús ahorra esa $720.00 MXN íntegra mensualmente, además de los $15.00 MXN iniciales del costo de la tarjeta MI, sumando un beneficio total de $735.00 MXN el primer mes.

Entra en rigor.Ya es oficial | Reforma en la Ley de Infonavit: así se aplicarán los descuentos salariales desde ahora