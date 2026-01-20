Estas personas podrán viajar gratis en el Metrobús durante todo el 2026.

Con el objetivo de promover la equidad, el Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades del Metrobús mantienen vigente para este 2026 la entrega del beneficio de viajar gratis en este transporte público a tres grupos de personas que cumplan con las condiciones para tener el beneficio.

“El Gobierno de la Ciudad de México, a través del sistema Metrobús, promueve la equidad mediante la exención del pago de tarifa”, indicó el Gobierno de CDMX, y agregó: "Antes de ingresar, consulta la información sobre el acceso gratuito al Metrobús“.

Personas que tienen acceso gratis al Metrobús en CDMX

Los siguientes beneficios que entrega el Gobierno de CDMX y Metrobús “no son extensivos a los familiares o acompañantes de los beneficiarios”, remarcaron las autoridades.

Personas de 70 años de edad en adelante.

Personas con discapacidad evidente

Niños y niñas menores de 5 años de edad

En el caso de los adultos mayores de 70 años deberán presentar un documento vigente que acredite su edad, como es el caso del INE o el INAPAM.

Las personas que tengan alguna discapacidad evidente o no, deberán presentar también la identificación de la discapacidad emitida por la autoridad competente como: DIF o INDISCAPACIDAD.

Los infantes menores de 5 años están obligados a ingresar por el torniquete acompañados de un adulto responsable.

¿Cuánto ahorras al mes con el acceso gratis al Metrobús?

Para quienes tienen la posibilidad de viajar gratis en el Metrobús, con 4 viajes diarios a $6.00 MXN cada uno, el gasto mensual asciende a $720.00 MXN.

En ese sentido, una persona con acceso gratuito al Metrobús ahorra esa $720.00 MXN íntegra mensualmente, además de los $15.00 MXN iniciales del costo de la tarjeta MI, sumando un beneficio total de $735.00 MXN el primer mes.