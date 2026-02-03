Adiós a las propinas en cafés y restaurantes: la norma que demanda a los meseros no recibir dinero adicional por su servicio

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un recordatorio importante para los comensales que frecuentan cafés, bares y restaurantes en el país. La dependencia enfatizó que la propina es completamente voluntaria y no puede cobrarse de forma automática en ningún establecimiento.

Según Profeco, incluir cargos adicionales sin el consentimiento del cliente constituye una práctica comercial abusiva. Por ello, la institución recomienda verificar detenidamente la cuenta antes de pagar y reportar cualquier anomalía durante esta temporada de consumo elevado.

Cuándo se debe pagar propina en bares, cafés y restaurantes

La procuraduría define la propina como una gratificación voluntaria, generalmente económica, que se otorga por un servicio recibido. Esta práctica es común en actividades con atención directa al público, como restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles.

Profeco prohíbe cobrar propinas y cargo por servicio a los restaurantes, bares y cafeterías.

Profeco enfatizó que ningún establecimiento tiene facultad para condicionar el servicio al pago de propina ni agregarla directamente en la cuenta . Esta decisión corresponde únicamente al consumidor y no representa una obligación legal.

Iván Escalante, titular de la Profeco, expresó que la propina surge como gesto de agradecimiento por un servicio excepcional. “Cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado y el valor de su retroalimentación”, señaló el funcionario, quien invitó a la ciudadanía a reportar establecimientos que incluyan este cargo sin autorización.

Qué establece el artículo 10 de la Ley de Protección al Consumidor

El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece claramente que los proveedores no pueden aplicar métodos comerciales coercitivos, desleales o imponer cláusulas abusivas en la prestación de servicios o venta de productos.

¿Te incluyeron la propina en tu cuenta?



Recuerda que la propina es una gratificación voluntaria; no deben incluirla automáticamente ni obligarte a pagarla.



Si algún proveedor te la exige, denúncialo ante la Profeco.



¡Un consumidor informado nunca será engañado! pic.twitter.com/Iqchp4XXii — Profeco (@Profeco) June 28, 2025

Ante cobros indebidos, la Profeco insta a presentar denuncias mediante el Teléfono del Consumidor o correo electrónico. Esta medida busca prevenir abusos y salvaguardar los derechos de los clientes, especialmente durante temporadas festivas.

¿Cuánto se debe dejar de propinar?

Respecto al monto sugerido, aunque la propina es voluntaria, por costumbre oscila entre 10% y 15% del consumo total. Sin embargo, el cliente tiene libertad absoluta para decidir si otorga propina y qué cantidad entregar, sin que exista obligación legal alguna.