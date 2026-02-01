La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un operativo especial de vigilancia durante el evento comercial “El Buen Fin”, logrando resultados significativos en beneficio de los consumidores.

A través de procesos de conciliación e intervención directa, la dependencia federal logró la devolución de una suma considerable que alcanza 1 millón 326 mil 699 pesos a clientes afectados.

Es oficial | Walmart, Soriana, Sam’s Club, Liverpool y Coppel: deberán devolver dinero a sus clientes por estafas en sus promociones: quienes serán beneficiados (foto: archivo).

Profeco denuncia a Walmart, Soriana, Sam’s Club, Liverpool y Coppel por estafa a sus clientes

Según el informe emitido por la entidad, al corte del último día del evento, compañías como Walmart, Soriana, Sam’s Club, Liverpool, Coppel, Bodega Aurrera, Home Depot, Chedraui, Elektra y Suburbia, junto a otras cadenas minoristas y departamentales, estuvieron implicadas en el 54.1% de las quejas conciliadas.

Estas empresas fueron señaladas por incurrir en prácticas abusivas y publicidad engañosa que infringen las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, destacando la necesidad de una mayor transparencia en las ofertas y promociones anunciadas.

Categorías con el mayor número de irregularidades

Los bienes más demandados y, a su vez, los que registraron el mayor número de controversias, se concentraron en artículos de alto valor, como: