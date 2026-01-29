Bolsas de Basura estudiadas por el Gobierno de México

Elegir una bolsa de basura adecuada no es un detalle menor. El Gobierno de México advirtió que varias marcas comercializadas en el país presentan fallas que pueden afectar la higiene y seguridad en el manejo de residuos domésticos.

El análisis fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, dependiente de la Profeco, con el objetivo de “orientar las decisiones de consumo” y brindar información clara a los hogares mexicanos.

Qué fallas detectó Profeco en las bolsas de basura. Profeco

Tres modelos presentan fugas.

Dos modelos no presentan leyendas precautorias.

Tres modelos resisten menos al desgarre.

Siete modelos están hechos de material reciclado.

Cinco modelos resisten menos a la ruptura.

El estudio reveló deficiencias en resistencia, etiquetado y calidad. Según el informe, “tres modelos presentan fugas”, mientras que otros productos no cumplen con leyendas precautorias obligatorias o muestran una resistencia menor a la esperada.

Qué fallas detectó Profeco en las bolsas de basura

De acuerdo con la Revista del Consumidor, las pruebas técnicas detectaron que algunas bolsas “resisten menos al desgarre” o “presentan fugas”, lo que puede provocar derrames y riesgos sanitarios en el hogar.

Entre los principales hallazgos del estudio oficial se encuentran:

Presentan fugas: Costalito, Golden Hills , Quality Day

No presentan leyendas precautorias “No cumplen”: Great Value y La Casera

Menor resistencia a la ruptura: Aurrera, Precíssimo y Plasti Bolsa

El estudio reveló deficiencias en resistencia, etiquetado y calidad. Según el informe, “tres modelos presentan fugas”, Profeco

Qué marcas cumplen y cómo elegir mejor

Aunque varios modelos cumplen con los requisitos mínimos, el informe aclara que “hay otras con mejor calificación” en cuanto a resistencia y desempeño, lo que permite a las personas consumidoras optar por alternativas más confiables.

Entre las opciones mejor evaluadas por el laboratorio se encuentran Cheraui, Virutex y Ke Precio, que mostraron mayor resistencia al desgarre durante las pruebas técnicas realizadas por Profeco.

Las autoridades afirmaron que “saber qué bolsa de basura usar también es importante”, ya que una elección informada contribuye a una mejor gestión de residuos, evita accidentes domésticos y fortalece hábitos de consumo responsables.