La Secretaría de Economía, la Lotería Nacional y la Profeco lanzaron un billete conmemorativo para celebrar los 49 años de la Revista del Consumidor, una publicación que desde 1976 orienta a las familias mexicanas sobre sus derechos y hábitos de compra.

Con esta edición especial, los mexicanos no solo celebran casi medio siglo de información confiable, sino que además pueden ganar hasta 17 millones de pesos en el próximo Sorteo Superior No. 2865, que se realizará el 28 de noviembre a las 20:00 horas.

Premio Mayor: 17 millones de pesos en dos series. Gobierno de México

Serán 2 millones 400 mil cachitos los que estarán disponibles en todos los puntos de venta del país y en la plataforma miloteria.mx, con una bolsa total de 51 millones de pesos en premios. El evento se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

La celebración reconoce la labor de la Revista del Consumidor como aliada del hogar y promotora del consumo responsable.

“Durante casi medio siglo ha sido una guía del consumo responsable, publicando cientos de estudios de calidad que han ayudado a millones de familias a tomar decisiones informadas”, destacó Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional.

Historia: la Revista del Consumidor cambió la economía familiar Gobierno de México

Detalles del sorteo y cómo participar para ganar

El Sorteo Superior No. 2865 premiará la confianza, la educación económica y el bienestar de las familias mexicanas. Para participar, basta con adquirir un cachito del billete conmemorativo en los puntos autorizados o en línea.

Premio Mayor: 17 millones de pesos en dos series.

Fecha: 28 de noviembre, 20:00 horas.

Lugar: Transmisión en vivo en YouTube / Sorteos Tradicionales.

Total de cachitos: 2 millones 400 mil.

Venta: Disponible en todo el país y en miloteria.mx

Bolsa total: 51 millones de pesos en premios.

“Este billete no sólo rinde homenaje a una revista, sino a una historia compartida, pues cada número impreso es parte de la memoria colectiva de México”, expresó el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, durante la ceremonia de develación.

Un billete con causa social y visión de futuro

El Gobierno de México destacó que esta iniciativa representa más que un sorteo: es un símbolo del compromiso del Estado con el bienestar y la justicia social. “La protección al consumidor es una política pública con sentido social, porque el Estado mexicano ha puesto nuevamente al centro de la economía a las personas, no a los intereses”, afirmó Olivia Salomón.

Con este homenaje, la Nueva Profeco y la Lotería Nacional celebran un modelo económico centrado en la prosperidad compartida, donde la información, la transparencia y el consumo responsable son pilares del crecimiento del país.

La Revista del Consumidor, al igual que la Lotería Nacional, mantiene vivo su espíritu de servicio público y compromiso con el bienestar de todos los mexicanos.

Historia: la Revista del Consumidor cambió la economía familiar

La Revista del Consumidor nació en 1976 con la misión de informar, orientar y empoderar al pueblo mexicano, convirtiéndose en una fuente confiable de estudios comparativos de productos y servicios.

“La Revista del Consumidor ha cumplido dos funciones: integridad y servicio público, porque con sus artículos se construyen espacios de integridad y se defiende el interés público”, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

En casi cinco décadas, la publicación de la Profeco se consolidó como referente nacional en transparencia y educación económica. Su labor ha fortalecido el consumo informado y responsable, defendiendo el bienestar de millones de hogares mexicanos frente a la publicidad engañosa y los abusos comerciales.