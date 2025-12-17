El Servicio de Administración Tributaria, SAT, confirmó los gastos que las personas físicas podrán agregar como deducciones personales en la Declaración Anual 2025, con el objetivo de reducir el impuesto a pagar conforme a lo establecido en la ley fiscal vigente.

La autoridad fiscal recordó que “las deducciones personales son gastos que la ley permite restar de tus ingresos en la declaración anual”, siempre que cumplan requisitos específicos y cuenten con facturas válidas, correctamente emitidas y pagadas mediante medios autorizados.

El SAT señaló que los contribuyentes pueden consultar sus comprobantes fiscales en el “Visor de deducciones personales”, herramienta que permite verificar si las facturas cumplen con los criterios necesarios para ser consideradas en el ejercicio fiscal 2025.

¿Qué gastos confirmó el SAT como deducibles?

El SAT detalló que entre los gastos deducibles se encuentran aquellos relacionados con salud, educación, ahorro y retiro, siempre que estén debidamente facturados. “Conoce qué gastos puedes deducir y la información necesaria para verificar tus facturas”, indicó.

Entre estos conceptos, algunos tienen límites o condiciones particulares, por lo que la autoridad recomendó revisar cada apartado antes de incluirlos en la declaración anual y evitar inconsistencias que puedan derivar en revisiones posteriores.

Gastos médicos y hospitalarios

Gastos funerarios

Donativos

Primas de gastos médicos

Transporte escolar obligatorio

Colegiaturas

Intereses reales por créditos hipotecarios

Aportaciones complementarias

Depósitos en cuentas especiales para el ahorro

¿Quiénes pueden aplicar deducciones personales en 2025?

Las deducciones personales aplican únicamente para personas físicas que perciban ingresos por determinados conceptos. El SAT precisó que estas deducciones están disponibles para quienes presentan declaración anual y cumplen con el régimen correspondiente.

La autoridad fiscal aclaró que “no pueden aplicar deducciones personales quienes perciben ingresos provenientes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)”, salvo excepciones específicas relacionadas con la presentación de la declaración anual.

Sueldos y Salarios

Actividades Empresariales y Profesionales

Arrendamiento

Intereses y Dividendos

Enajenación y adquisición de bienes

Límites y requisitos que debes cuidar en tus facturas

El SAT recordó que el monto total de las deducciones personales “no puede exceder de cinco UMA anuales o el 15% del total de los ingresos”, lo que en 2025 equivale a un máximo de $206,367.60, aplicándose la cantidad menor.

Las deducciones personales son gastos que la ley permite restar de tus ingresos en la declaración anual, por ejemplo, consultas médicas, colegiaturas, seguros, entre otros. SAT

Asimismo, advirtió que todas las deducciones son revisables, por lo que es indispensable verificar cada comprobante fiscal. “Recuerda: todas las deducciones son susceptibles a revisión por parte de la autoridad”, enfatizó.