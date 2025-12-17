Así se puede gestionar el RFC desde fuera de México.

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, infirmó el paso a paso para todos los mexicanos radicados en el exterior que deben tramitar el RFC puedan hacerlo de forma sencilla y en remoto.

El proceso para obtener el RFC desde el exterior se puede realizar ingresando a la Oficina Virtual de el SAT por medio la opción de “citas”, que se encuentra Entidad Federativa y Módulo. “Inscripción al RFC a través de Oficina Virtual para personas mexicanas que viven en el extranjero”.

El SAT

Módulo de videollamada para acceder al RFC

Sigue estos pasos para que puedas tramitar tu RFC fuera de México.

Verifica la autenticidad del correo que te llegó el cual debe ser: avisocitas@sat.gob.mx

Revisa el acuse de tu cita, el cual contiene la liga que corresponde a tu sesión virtual y da clic en ella.

Prueba tu conexión a Internet al menos 10 minutos antes de tu cita y asegúrate de tener acceso a la sesión virtual.

“Para la atención de la cita, se debe considerar que la hora de inicio de la sesión virtual, correspondiente a la hora de Zona Centro de México (GMT-6).

¿Cómo ingresar a la cita para tramitar tu RFC?

El organismo controlador recomendó los siguientes pasos para asegurar tu ingreso a la cita:

Ingresa tu nombre igual a como lo registraste en tu cita

Activa la cámara y micrófono

Da clic en el botón azul para entrar a la reunión y espera a que te permitan el acceso.

Iconos a tener en cuenta en tu videollamada para el RFC

Durante la sesión de tu video llamada para tramitar tu RFC desde el exterior, debe tener en cuenta los íconos típicos de las aplicaciones para las videollamadas.

El proceso para obtener el RFC desde el exterior se puede realizar ingresando a la Oficina Virtual de el SAT por medio la opción de "citas". SAT

Activar y desactivar micrófono

Activar y desactivar la cámara

Compartir pantalla

Abril el chat

Participar

Desplegar la lista de participantes en la llamada

Cambiar la vista y solo visualizar un participante

Opciones adicionales

Salir de la videoconferencia

“Si eres persona mexicana viviendo en el extranjero, obtén tu RFC de manera sencilla y remota. Conoce los pasos para inscribirte a través de Oficina Virtual”, remarcó el SAT.