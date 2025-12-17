La medida forma parte de un endurecimiento de los controles migratorios y busca reforzar los mecanismos de verificación de identidad en los cruces fronterizos.

Estados Unidos confirmó una nueva exigencia obligatoria para todos los extranjeros que entren y salgan del país, la cual comenzará a aplicarse a partir del 26 de diciembre. La medida forma parte de un endurecimiento de los controles migratorios y busca reforzar los mecanismos de verificación de identidad en los cruces fronterizos.

La nueva disposición impactará a turistas, personas con visa, estudiantes y residentes permanentes legales, quienes deberán cumplir con un procedimiento adicional al momento de ingresar o abandonar territorio estadounidense . Autoridades migratorias ya anticipan cambios en los tiempos y dinámicas de los controles.

Qué exige la nueva regla de entrada y salida biométrica en EE. UU.

La normativa establece que, a partir del 26 de diciembre de 2025, todos los extranjeros que entren o salgan de Estados Unidos deberán someterse a un proceso de toma de datos biométricos.

Este proceso incluirá la captura de fotografías faciales obligatorias en puntos de control de frontera, aeropuertos, puertos y pasos terrestres. Los datos obtenidos podrán ser usados para verificación de identidad y comparación con bases de datos de seguridad.

Además de la fotografía, la CBP podrá requerir en ciertos casos huellas dactilares y otros datos biométricos según protocolos de seguridad. Esto representa una expansión significativa de los controles existentes.

La exigencia será universal: no solo para turistas y visitantes temporales, sino también para extranjeros con visas de trabajo, estudiantes y residentes legales permanentes.

Cómo funcionará el sistema biométrico en la práctica

El nuevo sistema biométrico modificará el registro de extranjeros en Estados Unidos. En todos los cruces fronterizos, los viajeros serán fotografiados y registrados electrónicamente al entrar y salir del país, sin excepciones por tipo de cruce.

La medida será obligatoria para todas las edades. Aunque permitirá detectar estancias irregulares y fraudes, expertos advierten que podría generar demoras y representa uno de los cambios más amplios en décadas.

Qué deben saber los viajeros y extranjeros antes de cruzar la frontera