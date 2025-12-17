En esta noticia
Estados Unidos confirmó una nueva exigencia obligatoria para todos los extranjeros que entren y salgan del país, la cual comenzará a aplicarse a partir del 26 de diciembre. La medida forma parte de un endurecimiento de los controles migratorios y busca reforzar los mecanismos de verificación de identidad en los cruces fronterizos.
La nueva disposición impactará a turistas, personas con visa, estudiantes y residentes permanentes legales, quienes deberán cumplir con un procedimiento adicional al momento de ingresar o abandonar territorio estadounidense. Autoridades migratorias ya anticipan cambios en los tiempos y dinámicas de los controles.
Qué exige la nueva regla de entrada y salida biométrica en EE. UU.
La normativa establece que, a partir del 26 de diciembre de 2025, todos los extranjeros que entren o salgan de Estados Unidos deberán someterse a un proceso de toma de datos biométricos.
Este proceso incluirá la captura de fotografías faciales obligatorias en puntos de control de frontera, aeropuertos, puertos y pasos terrestres. Los datos obtenidos podrán ser usados para verificación de identidad y comparación con bases de datos de seguridad.
Además de la fotografía, la CBP podrá requerir en ciertos casos huellas dactilares y otros datos biométricos según protocolos de seguridad. Esto representa una expansión significativa de los controles existentes.
La exigencia será universal: no solo para turistas y visitantes temporales, sino también para extranjeros con visas de trabajo, estudiantes y residentes legales permanentes.
Cómo funcionará el sistema biométrico en la práctica
El nuevo sistema biométrico modificará el registro de extranjeros en Estados Unidos. En todos los cruces fronterizos, los viajeros serán fotografiados y registrados electrónicamente al entrar y salir del país, sin excepciones por tipo de cruce.
La medida será obligatoria para todas las edades. Aunque permitirá detectar estancias irregulares y fraudes, expertos advierten que podría generar demoras y representa uno de los cambios más amplios en décadas.
Qué deben saber los viajeros y extranjeros antes de cruzar la frontera
- Anticipar controles más estrictos al entrar y salir de Estados Unidos a partir del 26 de diciembre, debido a la implementación obligatoria del registro biométrico.
- Considerar posibles demoras en aeropuertos, puertos y cruces terrestres, especialmente durante las primeras semanas de aplicación de la medida.
- Verificar con antelación los requisitos actualizados antes de viajar, ya que el proceso será obligatorio para todos los extranjeros sin excepciones.
- Tener en cuenta que los residentes permanentes legales (green card) también deberán cumplir con la toma de datos biométricos.
- Mantenerse atento a comunicados oficiales de autoridades migratorias, aerolíneas y consulados ante posibles ajustes en la normativa.